前半は肩の力を抜いて。9月にゴールを定め年間計画を／2026年「二黒土星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「二黒土星」2026年のバイオリズム
2026年の前半は自身と周囲がチグハグに動く。 運勢が盛り上がる7月も、周囲の動きは悪く、つよい推進力は感じられない。ようやく両者が交わるのが9月。まずはここにゴールを定めて年間計画を立てよう。立秋以降は2027年に向けて、運勢が徐々に落ち着いた雰囲気を醸し出す。ここから先は激しさを嫌う運気が二黒土星の人生を支配することになる。
前半戦は4月に落とし穴がある。ここで無理をしようとすれば、泥沼にハマりかねない。このときは周囲の動きが良いから、肩の力を抜いて身を委ねよう。後半戦は11月に危険が迫る。 年末には運勢のつよさが戻るから、ここもやはり周りを信じてみたい。
■「二黒土星」家庭と健康
2026年の二黒土星はなかなか家族との時間を取るのが難しい。それほどに2026年の運勢は激しさを持っているのだと知っておきたい。
仕事だけでなく、地域のボランティアへの参加を求められたりと、家庭外で過ごす時間は増える一方だ。それでも工夫次第で時間は取れるはず。2026年の過度な晩酌は二黒土星の運勢を押し下げる働きを持つ。できればその時間に、家族で30分でも良いから読書をする習慣をつけてみたい。運勢も高まるし、皆が同じ場所で同じ時間を過ごすだけで、優しい空気が流れるはずだ。もちろん、毎日とは言わない。週に一回、月に四日でも良いから、こうした家族皆で学ぶ時間を作ってみたらどうだろう。それも難しいのであれば、家族の求めに応じて外食に出かけよう。普段は聞けない話が聞けることだろう。
健康面は一年を通じてあまり心配はない。ただし、2月、4月、11月は体調を崩しやすいから油断をしないこと。
特に2月、11月の2ヵ月は怪我に注意。 2月は冷えから腰を痛めやすい。11月は階段で転んだり、山登りの際に足をくじいたりするから足元に注意だ。4月は寒暖差でアレルギーを発症したり、花粉症がつらかったりする。女性は膀胱炎に注意。環境が変わったことで周囲に気を使ってトイレを我慢したりすることのないように。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』