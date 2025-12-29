アンタは愛されてて良いね!!!!! 母親の愛情を十分にもらえなかった長女は、弟に強く当たってしまい……【ないものねだりの女達。 #711】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
母親に引き続き部屋にやって来た弟に対して、自分の容姿と比べてしまった美月ですが……。
今の美月には、家族の言葉が届かないかもしれませんね……。そして、久しぶりに肯定的なDMが来たようですね！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
■ご協力
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
