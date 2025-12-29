¡ÚÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇ¿·½øÎó¡ÛÌ¿±¿¤ò°®¤ëÂç´ØÍ§æÆ¤Èº´Æ£Î¶Ç·²ð¡£Á°Àþ¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤¬¤º¤é¤ê
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬2026Ç¯£±·î£·Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£·èÀï¤ÎÃÏ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿28Ç¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á£³Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÁÈÊ¬¤±¤ËºÇ¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Á°²ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö3.5¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤¬12¤«¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Ï¡Ö£²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤âº£²ó¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È£´°Ê¾å¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡12·î28Æü¤ËÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¹ñÆâÁÈ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤À¡£21Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¾Á°¹ç½É¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡ØIBARAKI Next Generation Cup2025¡Ù¤Ç¤â½Ð¾ì»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë¤¬Àµ¼é¸î¿À¸õÊä¡£º£Ç¯£¹·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤ËAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç£²Ç¯¸å¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ¤¶¤»¤ëÀ¤Âå¤À¤¬¡¢194¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÈô¤Óµé¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ê¥Ô¥µ¥Î¤¬¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÓÌÚ¤¬ºÇ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¡¡CB¤ÏU-20WÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¬¼´¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÊýÁè¤¤¤Ï²£°ìÀþ¡£185¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ÈÂ®¤µ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÈµåºÝ¤Ë¶¯¤¤±ÊÌî½¤ÅÔ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¼é¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÁê¼ê¼¡Âè¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡±¦SB¤Ç¤ÏÇßÌÚÎç¡Êº£¼£¡Ë¡¢¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢190¥»¥ó¥Á¤Î¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤â¾·½¸¡£º¸SB¤Ç¤ÏËÜ¿¦¤¬´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢ÇßÌÚ¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡ÊCÂçºå¡Ë¤È¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Î£²¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âU-20WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¹Ã²µ¤Ä¤±Æñ¤¤¡£Á°¼Ô¤Ï¿ä¿ÊÎÏ¤ÈÅ¸³«ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°ÎÌ¤âËÉÙ¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¹¶·â¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹¶·âÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ëÀÐÅÏ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤Èº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¥³¥ó¥Ó¤¬Ãì¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤¬¾å¼ê¤¯¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅèËÜÍªÂç¡ÊÀ¶¿å¡Ë¡¢Àî¹çÆÁÌÒ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤âÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Á°Àþ¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤¬Â·¤¦¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î²£»³Ì´¼ù¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¸Ä¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¡¢¼«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤Èµ×ÊÆÍÚÂÀ¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤Ï¼þ¤ê¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤éÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ïº£Âç²ñÍ£°ì¤Î³¤³°ÁÈ¤È¤Ê¤ëÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë¤È¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Â®¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò»È¤¦¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï£·Æü¤Î¥·¥ê¥¢Àï¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤ò¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ï23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯¾å¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹¼ã¤ÂåÉ½Àï»Î¤ÎÊ³Æ®¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Ä¾¶á£³Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÁÈÊ¬¤±¤ËºÇ¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Á°²ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö3.5¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤¬12¤«¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤Ï¡Ö£²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤âº£²ó¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È£´°Ê¾å¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë¤¬Àµ¼é¸î¿À¸õÊä¡£º£Ç¯£¹·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤ËAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç£²Ç¯¸å¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ¤¶¤»¤ëÀ¤Âå¤À¤¬¡¢194¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÈô¤Óµé¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ê¥Ô¥µ¥Î¤¬¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÓÌÚ¤¬ºÇ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
¡¡CB¤ÏU-20WÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿»Ô¸¶Íù²»¡ÊÂçµÜ¡Ë¤¬¼´¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÊýÁè¤¤¤Ï²£°ìÀþ¡£185¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ÈÂ®¤µ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÈµåºÝ¤Ë¶¯¤¤±ÊÌî½¤ÅÔ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¢¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¼é¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÁê¼ê¼¡Âè¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡±¦SB¤Ç¤ÏÇßÌÚÎç¡Êº£¼£¡Ë¡¢¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢190¥»¥ó¥Á¤Î¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤â¾·½¸¡£º¸SB¤Ç¤ÏËÜ¿¦¤¬´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢ÇßÌÚ¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡ÊCÂçºå¡Ë¤È¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Î£²¿Í¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âU-20WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¹Ã²µ¤Ä¤±Æñ¤¤¡£Á°¼Ô¤Ï¿ä¿ÊÎÏ¤ÈÅ¸³«ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°ÎÌ¤âËÉÙ¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¹¶·â¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹¶·âÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ëÀÐÅÏ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤Èº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎAÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¥³¥ó¥Ó¤¬Ãì¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î°ú¤½Ð¤·Êý¤¬¾å¼ê¤¯¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅèËÜÍªÂç¡ÊÀ¶¿å¡Ë¡¢Àî¹çÆÁÌÒ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤âÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Á°Àþ¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤¬Â·¤¦¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î²£»³Ì´¼ù¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡Ê¾ÅÆî¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¸Ä¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¡¢¼«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤Èµ×ÊÆÍÚÂÀ¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤Ï¼þ¤ê¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤éÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ïº£Âç²ñÍ£°ì¤Î³¤³°ÁÈ¤È¤Ê¤ëÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë¤È¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Â®¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò»È¤¦¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï£·Æü¤Î¥·¥ê¥¢Àï¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤ò¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ï23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯¾å¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹¼ã¤ÂåÉ½Àï»Î¤ÎÊ³Æ®¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª