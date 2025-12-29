GXT720 ブラック

　「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　GXT720 ブラック

GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

3位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

5位　Pro-X V2 ホワイト

AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

6位　Wolf ホワイト

AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

7位　Wolf レッド

AKR-WOLF-RED（AKRacing）

8位　OVERTURE ブラック

AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）

9位　Pro-X V2 レッド

AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

9位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition

RZ38-05310400-R3UA（Razer）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。