「冬に退団でも驚きはない」７月に日本代表デビューの25歳FW、わずか出場183分で０得点…クラブと指揮官の確執の“要因”となる不遇に現地メディアは困惑「有望な兆しを見せていたのに…」
今夏に川崎フロンターレからスコットランドの名門に移籍した山田新は、ほとんど出場機会を得られていない。ブレンダン・ロジャーズ元監督は、クラブ主導の補強で、自身は獲得を望んでいなかったことを示唆していた。
そのロジャーズが去り、マーティン・オニールが暫定的に指揮をとったときも、状況は改善されなかった。ウィルフリード・ナンシー監督が就任してからも、プレータイムがわずかばかり増えるにとどまっている。
ここまでリーグ戦は６試合（先発は１）に出場したのみで、プレータイムはわずか183分。セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』が掲載した2025年のセルティック補強ランキングでも、13人のうち10位に留まった。
同メディアは、25歳のFWについて、「もっと多くの出場機会にふさわしいかもしれず、ロジャーズとセルティック経営陣の間に明確な溝があったことを象徴する選手が、シン・ヤマダである」と評した。
「プレシーズンではプレーにエネルギーがあった。８月のリビングストン戦では先発出場し、有望な兆しを見せていた。だが、多くの選手同様、ほとんど出ることができず、冬に退団となっても驚きではないだろう」
今年の７月に日本代表デビューを飾ったサムライ戦士は、シーズン後半戦で事態を好転させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
