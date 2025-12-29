「冬に退団でも驚きはない」７月に日本代表デビューの25歳FW、わずか出場183分で０得点…クラブと指揮官の確執の“要因”となる不遇に現地メディアは困惑「有望な兆しを見せていたのに…」

「冬に退団でも驚きはない」７月に日本代表デビューの25歳FW、わずか出場183分で０得点…クラブと指揮官の確執の“要因”となる不遇に現地メディアは困惑「有望な兆しを見せていたのに…」