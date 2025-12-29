西松屋チェーン <7545> [東証Ｐ] が12月29日昼(12:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の140億円→98億円に30.0％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の64.9億円→22.9億円に64.7％減額した計算になる。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高におきましては、秋冬物の衣料品の販売苦戦により前回発表予想を下回る見込みです。 利益面におきましては、販売費及び一般管理費は計画内で推移する見込みでありますが、衣料品の滞留在庫を前倒しで処分したことで値下げロス額が増加する見込みです。結果、売上総利益高は予想未達となり、営業利益、経常利益、当期純利益が前回発表予想を下回る見込みでありますので、上記のとおり業績予想を修正いたします。 なお、今後は連結業績のみの開示を予定しておりますので、個別業績予想につきましては取り下げいたします。(注)上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

