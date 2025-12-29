日経225先物：29日正午＝100円安、5万550円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万550円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万550.17円に対しては0.17円安。出来高は1万752枚となっている。
TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50550 -100 10752
日経225mini 50545 -120 201696
TOPIX先物 3426.5 +9.5 14167
JPX日経400先物 30880 +90 1363
グロース指数先物 680 +8 4526
東証REIT指数先物 1996 -1 252
株探ニュース
TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50550 -100 10752
日経225mini 50545 -120 201696
TOPIX先物 3426.5 +9.5 14167
JPX日経400先物 30880 +90 1363
グロース指数先物 680 +8 4526
東証REIT指数先物 1996 -1 252
株探ニュース