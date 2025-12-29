　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万550円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万550.17円に対しては0.17円安。出来高は1万752枚となっている。

　TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比9.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50550　　　　　-100　　　 10752
日経225mini 　　　　　　 50545　　　　　-120　　　201696
TOPIX先物 　　　　　　　3426.5　　　　　+9.5　　　 14167
JPX日経400先物　　　　　 30880　　　　　 +90　　　　1363
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　　+8　　　　4526
東証REIT指数先物　　　　　1996　　　　　　-1　　　　 252

株探ニュース