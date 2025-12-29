十日町市の店舗兼住宅で火事 １階の飲食店から出火か【新潟】
２９日朝早く、十日町市で店舗を兼ねた住宅が焼ける火事がありました。
この家に住む男女２人が煙を吸って病院に運ばれました。
火事があったのは、十日町市水野町の長谷川翔さん（４３）の店舗を兼ねた住宅です。
警察と消防によりますと午前４時半前、住人から消防に通報がありました。
火は、約１時間半後に消し止められましたが、長谷川さんの店舗を兼ねた住宅が焼けました。
長谷川さんは、妻と２人暮らしで、２人は煙を吸い込み南魚沼市内の病院に運ばれましたが、
軽傷と見られています。
長谷川さんは、１階で飲食店を経営していて、１階部分から出火したとみられています。
出火当時、店は営業しておらず、警察と消防が原因を調べています。
この家に住む男女２人が煙を吸って病院に運ばれました。
火事があったのは、十日町市水野町の長谷川翔さん（４３）の店舗を兼ねた住宅です。
警察と消防によりますと午前４時半前、住人から消防に通報がありました。
火は、約１時間半後に消し止められましたが、長谷川さんの店舗を兼ねた住宅が焼けました。
長谷川さんは、妻と２人暮らしで、２人は煙を吸い込み南魚沼市内の病院に運ばれましたが、
軽傷と見られています。
長谷川さんは、１階で飲食店を経営していて、１階部分から出火したとみられています。
出火当時、店は営業しておらず、警察と消防が原因を調べています。