1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

下記の条件（応募方法）を満たした方から、抽選で50名様を初回OA当日の試写会へご招待いたします。みなさまのご応募をお待ちしております！

＜1月期 新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』初回OA当日試写会 概要＞

【日程】2026年1月11日（日）午前8:30 入場開始予定 / 10:30頃 終了予定

【場所】都内某所

【登壇者】出演キャストが登壇予定（※登壇者は後日案内）

※入場開始予定 / 終了予定時間は予定のため、変更になる場合がございます。

※受付時間・開催場所など詳細は当選者へのみご案内いたします。

※出演キャストの登壇予定は、都合により予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

■応募期間

2025年12月29日（月）12:00 〜 2026年1月4日（日）23:59

■当選人数

50名様

■応募方法

1. 「パンチドランク・ウーマン【公式】日テレ新日曜ドラマ」Xアカウント（@punchdrunk_ntv）をフォロー

2. 番組公式アカウントのキャンペーン投稿を引用リポストのうえ、ハッシュタグ「#パンチドランクウーマン見たい」を付けてドラマ初回放送への期待や想いを投稿

※ご応募は1人1回のみとなります。複数アカウントでのご応募はお止めいただきますようお願いいたします。

※当日必ずご参加できる方、また諸注意事項を全てご承諾いただける方のみご応募くださいますようお願いいたします。当日の予定が曖昧なままでの応募・興味本位による応募等は必ずお止めください。

※当日は受付の際、ご当選者様のご本人確認をさせていただきますので、当選連絡の際にお伝えする「入場用ID」と、「顔写真付き身分証」を必ずご持参ください。ご持参いただけない場合は入場をお断りさせていただきます。

※「顔写真付き身分証」は、コピーや画像、有効期限が切れているものは不可とさせていただきます。

■当選発表

当選された方には、Xのダイレクトメッセージ（以下DM）にてご案内をお送りいたします。

※当選のご連絡は、2026年1月6日（火）以降に順次送信予定です。なお、当落に関するお問い合わせにつきましてはお答えいたしかねます。

※当選連絡の際にご案内する「参加者情報入力フォーム」へのご入力をお願いいたします。指定する期限までに入力が無い場合は無効となりますので予めご了承ください。

※「参加者情報入力フォーム」へご入力いただく個人情報（氏名・住所・生年月日など）は、必ず身分証に記載されている内容をご入力ください。受付の際、ご入力いただいた情報と身分証の情報が違っている場合、ご本人様確認ができませんので、入場をお断りいたします。入力ミスの無いようにご注意ください。また、身分証を紛失・お忘れ・不備などの場合もご本人様確認ができないため、いかなる場合でも入場をお断りいたします。

■キャンペーン注意事項

・18歳以上の方のみご応募可能となります。あらかじめご了承ください。

・予告なくイベントの内容変更や中止、日程変更となる場合がございます。予めご了承ください。

・Xアカウントは非公開設定になっていない（鍵付きアカウントではない）状態である必要があります。

・Xアカウントで自己紹介等を設定していなかったり、長期間投稿やアクションを行っていなかったりする場合や、開設直後の場合は、応募を無効とすることがあります。

・同一の方による複数のアカウントからの応募や、不正なアカウントからの応募、その他当社が不正行為と判断した場合または応募者が以下の禁止事項に違反したと当社が判断した場合には、応募・当選を無効とさせていただきます。

・X社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせには、お答えいたしかねます。

・当日は、ご当選ご本人様が必ずお越しください。当選者と異なる場合は入場をお断りさせていただきます。

・本当選権利の譲渡、オークションでの転売等は固くお断り致します。そのような行為が発見された場合は、当日の入場をお断りいたします。

・会場までの交通費および宿泊費などはすべてご当選者様の自己負担となります。

・当日は、メディアの取材およびYouTubeでのライブ配信を予定しております。カメラに映り込む可能性がございます。予めご了承ください。

・会場内の撮影は禁止とさせていただきます。またカメラや録音機器の持ち込みはお断りさせていただきます。

・感染症対策として、事前に検温及び手指消毒をお願い致します。

・下記症状のある方はご入場をお控えいただくよう、ご協力をお願い致します。

1：ご来場前に検温を行い、37.5度以上の熱がある場合。

2：喉・咽頭痛などの症状がある場合。

3：新型コロナウィルスなどの感染症において陽性と判明した者との濃厚接触がある場合。

4：同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合。

・キャンペーン主催：日本テレビ放送網株式会社

・本イベントの運営の一部を協力会社に委託しており、当選者への当選連絡や当日の受付でのご本人確認などは協力会社にて行います。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

日本テレビの個人情報保護方針についてはこちら

・本キャンペーンは、X社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X社は何らの責任も負いません。

■禁止事項

お客さまは、本キャンペーンへの応募に際して、以下に記載することを行わないようお願いいたします。

・法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

・当社または第三者の権利を侵害する行為

・他のお客さまに対する嫌がらせや誹謗中傷の内容、その他反社会的な内容または他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為

・当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

・他人の個人情報などを不正に収集、開示または提供する行為

・営利を目的とする行為（当社が認めたものを除きます。）、その他本キャンペーンが予定している利用目的と異なる目的で本キャンペーンを利用する行為

・当社による本キャンペーンの運営または他のお客さまによる本キャンペーンへの応募を妨害し、これらに支障を与える行為

・Xの利用規約に違反する行為

・上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

・その他、当社が不適当と判断した行為

■免責事項

当社は、本キャンペーンに関する事項について、事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

お客さまが投稿したメッセージ、画像等についての著作権・肖像権その他の権利の侵害等に関しての問題について当社は一切の責任を負いません。また、本キャンペーンへの応募によってお客さまに生じたあらゆる損害について当社は一切の責任を負いません。

本キャンペーンおよび本要項は、やむを得ない事情により、お客さまへの予告なく中止、または内容が変更となることがあります。本キャンペーン運営の中断、または中止により生じるいかなる損害についても、弊社が責任を負うものではありません。

本キャンペーンへの応募のために必要な機器、通信手段、電力等は、お客さまの費用と責任でご用意ください。

■番組概要

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン