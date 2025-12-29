大阪で「能楽」「音楽」2026年貴重コラボへ 人気ミュージシャン参戦決定【出演一覧】
「能楽」と「音楽」がスペシャルコラボする、大阪国際文化芸術プロジェクト『春の謡会2026』が、来年2月22日・23日に大槻能楽堂（大阪市中央区）で開催されることが決まった。
大阪・関西万博を契機に、大阪の文化芸術を発信するプロジェクトの一環。「うたう（謡う）」という共通のテーマのもと、長い時を超えて受け継がれてきた能楽と音楽を楽しんでいただける公演が、登録有形文化財の大槻能楽堂で実施される。
能楽師・大槻文藏（人間国宝）、大槻裕一と、ミュージシャンのMaynard & Blaise（MONKEY MAJIK）、Rei、 GLIM SPANKY、ROY & TAXMAN（THE BAWDIES）が競演。若い世代が、伝統芸能に触れる機会となる。チケットは、抽選先行予約が実施中で、1月24日に一般発売。
日時：2025年2月22日（日）・23日（月・祝）
開場：午後3時20分／開演4時／終演予定7時
会場：大槻能楽堂（大阪市中央区上町）
出演：
2月22日（日）
【能】「俊寛」：大槻文藏ほか
【音楽】Maynard & Blaise（MONKEY MAJIK）、Rei
ナビゲーター：深町絵里（FM802）
2月23日（月・祝）
【能】「大会」： 大槻裕一ほか
【音楽】GLIM SPANKY、ROY & TAXMAN （THE BAWDIES）
ナビゲーター：大抜卓人（FM802）
