ロシアとウクライナの和平案をめぐりアメリカのトランプ大統領と、ウクライナのゼレンスキー大統領が28日、会談しました。会談では領土問題で合意に至らず、協議を継続することになりました。

トランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は28日、フロリダ州にあるトランプ氏の自宅で行われました。会談後、トランプ氏は「大きな進展があった」と強調しましたが、領土問題で隔たりが埋まらず合意には至りませんでした。

また、停戦後のウクライナの「安全の保証」についても温度差も見られました。

ウクライナ ゼレンスキー大統領「アメリカとウクライナの間での『安全の保証』については100％合意した。ヨーロッパも含めた『安全の保証』もほぼ合意した」

アメリカ トランプ大統領「95％と言えるかもしれないが、私はパーセントでは言いたくない。ただ、非常に順調に進んでいる。1つか2つ非常に厄介な問題がある」

両首脳は来月、ヨーロッパの首脳を交えてワシントンで会談することで合意したということです。

また、トランプ氏は、会談に先立ちロシアのプーチン大統領とも電話会談しました。

ロシア高官によりますと、トランプ氏は「安全保障」と「経済」の2つの分野で作業部会を設置することを提案し、プーチン氏も同意したということです。また、ロシアが求めるウクライナ東部の領土割譲についてプーチン氏はウクライナが速やかに決断すべきとの認識を示しました。

さらに、ウクライナが国民投票を実施するためとして一時停戦を求めていることについて「紛争を引き延ばすだけだ」という見解で一致したと主張しています。