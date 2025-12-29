【紅白リハ】天童よしみ、郷ひろみの“一区切り宣言”に「寂しい」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
30回目の出場となる天童よしみが報道陣の取材に応じ、「今年は特別な思いがある。今でも（本番が）近づいてきたという緊張感がありますし、これがあるから頑張れる」と心境を語り、「100歳まで歌う！」と笑顔で宣言した。
【写真】ミャクミャク、FRUITS ZIPPERらとのステージを披露する天童よしみ
今年は、大阪・関西万博の公式キャラクターとして注目を集めるミャクミャクとのスペシャルコラボレーションを披露。「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」と題したステージでは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEも参加し、ダンスで会場を盛り上げる。
ミャクミャクとは万博のステージでも共演経験があり、「気持ちいいくらいキレキレのダンスを踊ってくれる」と絶賛。さらに、共演するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEについても「とにかくキャンディーのように可愛いんです」と目尻を下げて語った。
取材の直前には、郷ひろみが、今年をもって紅白出場を“一区切り”とすることを宣言した。その話題があがると、天童は「そんなにビシッと決めなくてもいいのに。もったいない」「寂しいなという気持ちもあります」と本音をのぞかせつつ「自分自身のケジメなんでしょうね」と理解を示し「郷さんは、すごいバイタリティーがある方。また別の場所でファイトを燃やすんだろうな」と話していた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
