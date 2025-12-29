大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」が囲み取材に応じた。

＆TEAMは2020年、オーディション番組を勝ち抜いた日本出身メンバーを中心に結成された9人組。BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけており、世界での活躍を目指している。

初出場となる＆TEAMはヒット曲「FIREWORK」を歌唱。10月28日にミニアルバム「Back to Life」で韓国デビューし、発売初日に113万枚を記録。日韓ダブルミリオン達成という日本のアーティスト史上初の偉業を成し遂げるなど、大活躍の1年だった。

FUMA（フウマ、27）は「日本から出発したグルーバルグループとして、紅白歌合戦に出場できるのは本当に夢でした。光栄です。改めて出場者を見た時に偉大なアーティストの方ばかりで緊張するんですが、こんなグループがいたんだって見て下さる視聴者の方に驚いてもらえるパフォーマンスができるように頑張りたいと思います」と意気込み。

JO（ジョウ、21）も「最高のパフォーマンスを9人で見せたい。『FIREWORK』という曲がデビュー当時の曲なので、その時よりももっと熱い熱量で今回準備した。当時よりももっと熱い舞台を見せられたら」とコメントした。

MAKI（マキ、19）は演歌歌手・三山ひろしのステージ「けん玉世界記録への道」にも参加。「小学生の時からやっていたので、自信あるほう。緊張しているんですけど、めちゃくちゃ自信あります。10回中9回は成功します」と力を込めると、HARUA（ハルア、20）は「三山ひろしさんの曲を流しながら練習していたりするので、バッチリ決めてくれると思います」とエールを送った。

今年の漢字は「縁」を挙げ、EJ（ウィジュ、23）は「今年アジアツアーを回らせていただいて、初めていろんなところにいっていろんな経験をして、僕達の音楽とパフォーマンスで人と人を繋げられた1年だと思う」とした。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。