Travis Japanの“幸せドッキリ”詳細発表 キッザニアでダンス披露、松松コンビが自転車特訓
7人組グループ・Travis Japanが出演するMBS・TBS系バラエティー『Travis Japan、貸し出します。』が、1月2日午後3時から放送される。Travis Japan が、「仕掛けられた人がハッピーになるドッキリ」を届ける新感覚の“幸せドッキリ”番組となる。
【写真】松倉海斗＆吉澤閑也がこれまでのシリーズを振り返る
“番組公式おっかさん”大久保佳代子・いとうあさこに見守られ、全国の依頼者を笑顔にする情熱的なハートフル・ミッションを展開。「全国の依頼者を笑顔にするハッピーサプライズ」と題し、「閉校する高校の文化祭サポート」や「松松コンビの富山サプライズ」など 、メンバーの高いパフォーマンス力と人柄が試される依頼の真相を解明していく 。
さらに、メンバーカラーを使った「商店街のイルミネーション大作戦」も！ Travis Japan の“愛くるしい素顔”も満載。 番組ラストには、彼らの全力の活躍に、驚き＆涙＆笑顔あふれる展開が…。
まずはキッザニア東京でプロのダンスを披露。「アメリカズ・ゴット・タレント」にも出場した彼らが、ダンサーを目指す子供たちに向けた“ダンスのお手本”として、迫力満点のスペシャルステージを披露。子供たちに夢と感動を届ける。果たして、彼らのダンスは未来のダンサーたちの心に響くのか。
さらに、今年度で閉校予定の和光高校の校長先生からの「生徒たちに最高の思い出を作ってあげたい」という願いに応え、メンバーが制服姿で高校に潜入。生徒たちと一緒に模擬店（お化け屋敷やドーナツ屋など）を手伝い、最後の文化祭を熱くサポート。彼らの温かい触れ合いは必見。果たして、Travis Japanは最後の文化祭を最高の瞬間に変えられるのか。
ドラマや映画のロケ地にもなった荒川区の「ジョイフル三の輪商店街」から依頼が到着。年末年始のかき入れ時を前に、商店街の頑固な汚れをメンバーの高い体力で一掃。数年前に予算の関係で撤去されたイルミネーションを、7人のメンバーカラーを使って復活させる大掛かりなサプライズを決行する。
また、松田元太の大ファンだという小学3年生の女の子（レンさん）とそのお母さんからの切実なリクエストを受け、松田と松倉海斗の“松松コンビ”が富山へサプライズ訪問。憧れの松松コンビとの対面、レンさんの反応はいかに。さらに、レンさんが苦手とする自転車の特訓を、松松コンビが全力サポート。果たして、レンさんは憧れの松松コンビとの練習で、苦手な自転車を克服できるのか。
■出演者コメント
▼いとうあさこ
Travis Japanっていう一人ひとりが、本当に根がいい子たち、優しい子たちなので、彼らの気持ちが、人をいい気持ちにして助けている場面がたくさん見られました。その横で、おばさん二人（大久保と私）が、見守りつつ、いろんな優しさをもらいつつ、一緒にはしゃいでいますんで、一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。
▼大久保佳代子
（Travis Japanは）本当に全員が、小型犬並みの愛くるしさ。みんな穏やかですし、みんなでリアクションしてくれますし、全く擦れてない感じがでています。（高校でのロケでは）男の子とも女の子とも友達みたいに楽しそうにしゃべってたし、喜んでる姿を見て、7人のまた違う表情を見れた気がしました。
【写真】松倉海斗＆吉澤閑也がこれまでのシリーズを振り返る
“番組公式おっかさん”大久保佳代子・いとうあさこに見守られ、全国の依頼者を笑顔にする情熱的なハートフル・ミッションを展開。「全国の依頼者を笑顔にするハッピーサプライズ」と題し、「閉校する高校の文化祭サポート」や「松松コンビの富山サプライズ」など 、メンバーの高いパフォーマンス力と人柄が試される依頼の真相を解明していく 。
まずはキッザニア東京でプロのダンスを披露。「アメリカズ・ゴット・タレント」にも出場した彼らが、ダンサーを目指す子供たちに向けた“ダンスのお手本”として、迫力満点のスペシャルステージを披露。子供たちに夢と感動を届ける。果たして、彼らのダンスは未来のダンサーたちの心に響くのか。
さらに、今年度で閉校予定の和光高校の校長先生からの「生徒たちに最高の思い出を作ってあげたい」という願いに応え、メンバーが制服姿で高校に潜入。生徒たちと一緒に模擬店（お化け屋敷やドーナツ屋など）を手伝い、最後の文化祭を熱くサポート。彼らの温かい触れ合いは必見。果たして、Travis Japanは最後の文化祭を最高の瞬間に変えられるのか。
ドラマや映画のロケ地にもなった荒川区の「ジョイフル三の輪商店街」から依頼が到着。年末年始のかき入れ時を前に、商店街の頑固な汚れをメンバーの高い体力で一掃。数年前に予算の関係で撤去されたイルミネーションを、7人のメンバーカラーを使って復活させる大掛かりなサプライズを決行する。
また、松田元太の大ファンだという小学3年生の女の子（レンさん）とそのお母さんからの切実なリクエストを受け、松田と松倉海斗の“松松コンビ”が富山へサプライズ訪問。憧れの松松コンビとの対面、レンさんの反応はいかに。さらに、レンさんが苦手とする自転車の特訓を、松松コンビが全力サポート。果たして、レンさんは憧れの松松コンビとの練習で、苦手な自転車を克服できるのか。
■出演者コメント
▼いとうあさこ
Travis Japanっていう一人ひとりが、本当に根がいい子たち、優しい子たちなので、彼らの気持ちが、人をいい気持ちにして助けている場面がたくさん見られました。その横で、おばさん二人（大久保と私）が、見守りつつ、いろんな優しさをもらいつつ、一緒にはしゃいでいますんで、一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。
▼大久保佳代子
（Travis Japanは）本当に全員が、小型犬並みの愛くるしさ。みんな穏やかですし、みんなでリアクションしてくれますし、全く擦れてない感じがでています。（高校でのロケでは）男の子とも女の子とも友達みたいに楽しそうにしゃべってたし、喜んでる姿を見て、7人のまた違う表情を見れた気がしました。