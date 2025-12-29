「2025年ドラマ」年間、満足度ランキングTOP10発表 1位は芳根京子＆本田響矢の“うぶきゅん”夫婦で話題となった『波うららかに、めおと日和』
ORICON NEWSでは今年放送されたドラマにおける満足度調査を実施。男女690名のアンケートから「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。TOP10の作品に加え、特に“満足度”の高かった上位3作品について、好評なポイントなど、回答者のコメントを交えて紹介する。
【2025年ドラマ】年間の満足度ランキングTOP10 一覧＆コメントも
■3位 『続・続・最後から二番目の恋』（2025年4月期 月曜 後9:00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.55
満足度ランキング3位となったのは俳優の小泉今日子と中井貴一がW主演を務めた、フジテレビ月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』。本作は古都・鎌倉を舞台に、小泉演じるテレビ局プロデューサーの主人公と、中井演じる鎌倉市役所で働く公務員の恋を描いたロマンチック＆ホームコメディ。2012年1月に第1期の連続ドラマ『最後から二番目の恋』、同年11月にスペシャル版として『最後から二番目の恋2012秋』、そして2014年に、第2期となる『続・最後から二番目の恋』が放送された。本作はその11年後を描いた第3期目となった。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.96）、キャスト・主演以外（★ 3.89）、セリフ（★ 3.78）で、他作品と比べるとセリフの満足度が高得点だった。
回答者からは「ずーっと見続けているシリーズで大好きですキョンキョンが歳を重ねてもカワイクて、キャスト全員誰1人欠けても成り立たない作品だと思います。今回の石田ひかりさん、三浦友和さんナイスキャスティングだったと思います。毎回感動して涙してました」(大阪府／50代／女性)、「キャスト全てが秀逸」(神奈川県／50代／男性)」、「中井貴一の役柄がたのしい！毎回、アドリブっぽいどもったセリフが楽しい」(兵庫県／50代／男性)、「メンバー全員が良い。鎌倉って場所も良いし、ロスになりそうなくらいハマった」(兵庫県／50代／女性)、「ゆったりとしたドラマでくすっと笑えて泣けて、ほっこり癒されたり考えさせられるドラマで大好きでした」(奈良県／40代／女性)とキャストに加えて、セリフに対しての評価が見られた。
■2位 『御上先生』（2025年1月期 日曜 後9:00／TBS系）総合満足度スコア: 3.55
満足度ランキング2位となったのは、俳優の松坂桃李が主演を務めた、TBS系日曜劇場『御上先生』。完全オリジナルストーリーの本作は、子どもが生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に物語は展開していく。未来を夢見る子どもたちが汚い大人たちの権力によって犠牲になっている現実、そんな現実に一人の官僚教師と、令和の高校生たちが共に立ち向かう、教育のあるべき真の姿を描く大逆転教育再生ストーリー。これまでとは一線を画した新たな学園ドラマ。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演(★ 3.93)、キャスト・主演以外(★ 3.71)、セリフ(★ 3.63)で、他作品と比べるとストーリー(★ 3.61)の満足度が高得点だった。
回答者からは「最高のドラマだった。現代の問題に切り込んでいてとても観ていて楽しかった。主演の松坂桃李さん以外の役者さんもみんなとても素晴らしかった」(東京都／40代／女性)、「松坂桃李さんと岡田将生さんのコンビがとても良かったです」(千葉県／20代／女性)、「主演はもちろん生徒役のみなさんも全キャストが素晴らしかった毎回放送が楽しみでした主題歌も良かった」(神奈川県／50代／女性)と、キャストについての評価や、「主役含め全ての役者の演技がとてもよく、ストーリーもすっかり終われたのでとても面白かった。少し駆け足感があったので、もう2・3話多くても全然よかったと思う。続編は難しいと思うが、あれば見たい」(愛知県／30代／男性)、「高校教育を深堀りした、すごくいい内容だった」(愛知県／50代／男性)、「現代社会を考えさせられる内容が良かった」(岡山県／20代／女性)とストーリー内容についての評価がみられた。
■1位 『波うららかに、めおと日和』（2025年4月期 木曜 後10:00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.61
満足度ランキング1位となったのは、俳優の芳根京子と本田響矢が出演したフジテレビ木曜劇場『波うららかに、めおと日和』。本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミックDAYS』にて、2022年10月から現在も連載中の西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。本作では、ドラマオリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美と瀧昌の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送した。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演(★ 3.96)、キャスト・主演以外(★ 3.81)、美術(★ 3.75)で、他作品と比べるとストーリー(★ 3.73)の満足度が高得点だった。
回答者からは「ほのぼのして観れてとても面白かった。主演のお2人がとても初々しい感じがとてもよかった」(東京都／40代／女性)、「とにかく芳根京子さんのムズキュンな演技が良かった。他の俳優さんも昭和の世界観にはまっていて、見ごたえがあった」(埼玉県／50代／男性)、「本田響矢さんの演技が素晴らしい!!感動しました！」(滋賀県／30代／女性)、「ドロドロした展開が多い最近のドラマの中では、初心が売りで新鮮だった。2人ともにぴったりだった」(神奈川県／30代／女性)と芳根、本田への評価が高かったほか、「久しぶりにド直球な胸キュンドラマが見られて楽しかった。昔好きだった少女漫画を読んでるかのようで懐かしい思いになった」(京都府／40代／女性)、「原作以上で最高！主役の2人のうぶきゅんが最高でした！」(千葉県／40代／男性)とストーリーへのコメントも見られた。
4位以下は以下の通り。
■4位『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（2025年10月期 火曜 後10:00／TBS系）総合満足度スコア:3.54
■5位『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』（2025年7月期 火曜 後10:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.54
■6位『ホットスポット』（2025年1月期 日曜 後10:30／日本テレビ系）総合満足度スコア:3.52
■7位『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年10月期 日曜 後9:00／TBS系）総合満足度スコア:3.49
■8位『緊急取調室』（2025年10月期 木曜 後9:00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.45
■9位『しあわせは食べて寝て待て』（2025年4月期 火曜 後10:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.42
■10位『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年1月期 日曜 後8:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.40
【調査概要】
≪対象作品≫ 2025年1月1日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2025年1月1日（水）〜2025年12月25日（木）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化
【2025年ドラマ】年間の満足度ランキングTOP10 一覧＆コメントも
■3位 『続・続・最後から二番目の恋』（2025年4月期 月曜 後9:00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.55
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.96）、キャスト・主演以外（★ 3.89）、セリフ（★ 3.78）で、他作品と比べるとセリフの満足度が高得点だった。
回答者からは「ずーっと見続けているシリーズで大好きですキョンキョンが歳を重ねてもカワイクて、キャスト全員誰1人欠けても成り立たない作品だと思います。今回の石田ひかりさん、三浦友和さんナイスキャスティングだったと思います。毎回感動して涙してました」(大阪府／50代／女性)、「キャスト全てが秀逸」(神奈川県／50代／男性)」、「中井貴一の役柄がたのしい！毎回、アドリブっぽいどもったセリフが楽しい」(兵庫県／50代／男性)、「メンバー全員が良い。鎌倉って場所も良いし、ロスになりそうなくらいハマった」(兵庫県／50代／女性)、「ゆったりとしたドラマでくすっと笑えて泣けて、ほっこり癒されたり考えさせられるドラマで大好きでした」(奈良県／40代／女性)とキャストに加えて、セリフに対しての評価が見られた。
■2位 『御上先生』（2025年1月期 日曜 後9:00／TBS系）総合満足度スコア: 3.55
満足度ランキング2位となったのは、俳優の松坂桃李が主演を務めた、TBS系日曜劇場『御上先生』。完全オリジナルストーリーの本作は、子どもが生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に物語は展開していく。未来を夢見る子どもたちが汚い大人たちの権力によって犠牲になっている現実、そんな現実に一人の官僚教師と、令和の高校生たちが共に立ち向かう、教育のあるべき真の姿を描く大逆転教育再生ストーリー。これまでとは一線を画した新たな学園ドラマ。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演(★ 3.93)、キャスト・主演以外(★ 3.71)、セリフ(★ 3.63)で、他作品と比べるとストーリー(★ 3.61)の満足度が高得点だった。
回答者からは「最高のドラマだった。現代の問題に切り込んでいてとても観ていて楽しかった。主演の松坂桃李さん以外の役者さんもみんなとても素晴らしかった」(東京都／40代／女性)、「松坂桃李さんと岡田将生さんのコンビがとても良かったです」(千葉県／20代／女性)、「主演はもちろん生徒役のみなさんも全キャストが素晴らしかった毎回放送が楽しみでした主題歌も良かった」(神奈川県／50代／女性)と、キャストについての評価や、「主役含め全ての役者の演技がとてもよく、ストーリーもすっかり終われたのでとても面白かった。少し駆け足感があったので、もう2・3話多くても全然よかったと思う。続編は難しいと思うが、あれば見たい」(愛知県／30代／男性)、「高校教育を深堀りした、すごくいい内容だった」(愛知県／50代／男性)、「現代社会を考えさせられる内容が良かった」(岡山県／20代／女性)とストーリー内容についての評価がみられた。
■1位 『波うららかに、めおと日和』（2025年4月期 木曜 後10:00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.61
満足度ランキング1位となったのは、俳優の芳根京子と本田響矢が出演したフジテレビ木曜劇場『波うららかに、めおと日和』。本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミックDAYS』にて、2022年10月から現在も連載中の西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。本作では、ドラマオリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美と瀧昌の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送した。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演(★ 3.96)、キャスト・主演以外(★ 3.81)、美術(★ 3.75)で、他作品と比べるとストーリー(★ 3.73)の満足度が高得点だった。
回答者からは「ほのぼのして観れてとても面白かった。主演のお2人がとても初々しい感じがとてもよかった」(東京都／40代／女性)、「とにかく芳根京子さんのムズキュンな演技が良かった。他の俳優さんも昭和の世界観にはまっていて、見ごたえがあった」(埼玉県／50代／男性)、「本田響矢さんの演技が素晴らしい!!感動しました！」(滋賀県／30代／女性)、「ドロドロした展開が多い最近のドラマの中では、初心が売りで新鮮だった。2人ともにぴったりだった」(神奈川県／30代／女性)と芳根、本田への評価が高かったほか、「久しぶりにド直球な胸キュンドラマが見られて楽しかった。昔好きだった少女漫画を読んでるかのようで懐かしい思いになった」(京都府／40代／女性)、「原作以上で最高！主役の2人のうぶきゅんが最高でした！」(千葉県／40代／男性)とストーリーへのコメントも見られた。
4位以下は以下の通り。
■4位『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（2025年10月期 火曜 後10:00／TBS系）総合満足度スコア:3.54
■5位『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』（2025年7月期 火曜 後10:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.54
■6位『ホットスポット』（2025年1月期 日曜 後10:30／日本テレビ系）総合満足度スコア:3.52
■7位『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年10月期 日曜 後9:00／TBS系）総合満足度スコア:3.49
■8位『緊急取調室』（2025年10月期 木曜 後9:00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.45
■9位『しあわせは食べて寝て待て』（2025年4月期 火曜 後10:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.42
■10位『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年1月期 日曜 後8:00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.40
【調査概要】
≪対象作品≫ 2025年1月1日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2025年1月1日（水）〜2025年12月25日（木）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化