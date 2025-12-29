関西の年末お笑い番組で「みんなが好き勝手」状態 ミルクボーイ「これ、たけしさんが見たら怒るんじゃない？」【ネタ披露順など一覧】
カンテレはあす30日、関西の年末を笑いで締めくくる大型お笑い番組、〜見取り図＆ミルクボーイpresents〜『笑渦 WARAUZU 2025』（後4：20〜5：45 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】「みんなが好き勝手を…」異例の円形ステージでネタ披露した芸人たち
見取り図とミルクボーイがMCを務め、人気芸人たちが「360°客席に囲まれた円形ステージ」でネタを披露。ステージの足元をぐるりと囲む「かぶりつき席」も新設され、逃げ場のない360°の空間をフルに使い倒した、漫才・コントなどは予測不能。
唯一の『M-1グランプリ』王者として参加したミルクボーイは、大トリでネタを披露する。内海崇は「みんなが好き勝手をやりすぎて（笑）。最後に僕らが“あんなんしたらあかんで”という見本を見せて、本来の形に戻して締めました」とアピール。
ミルクボーイは、今年はビートたけしから『THE MANZAI』最高顧問賞を贈られたばかり。一方で、年末の『笑渦』は、自由奔放な番組に。駒場孝は「これ、たけしさんが見たら怒るんじゃない？“伝統ある漫才を何してんねん”って（笑）」と、笑いをまじえて見どころを語った。
■〜見取り図＆ミルクボーイpresents〜『笑渦 WARAUZU 2025』
放送日時：12月30日（火）午後4時20分〜午後5時45分（関西ローカル）
MC：見取り図（盛山晋太郎、リリー）ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
スペシャルゲスト：西川きよし
ネタ披露 計11組
（1）コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
（2）ツートライブ（たかのり、周平魂）
（3）メンバー（山口提樹、潮圭太）
（4）フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）
（5）モンスターエンジン（西森洋一、大林健二）
（6）見取り図（盛山晋太郎、リリー）
（7）ネルソンズ（和田まんじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助）
（8）20世紀（しげ、木本悠斗）
（9）蛙亭（中野周平、イワクラ）
（10）ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）
（11）ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）
