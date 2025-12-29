ある意味“らしい”ひと言か。安田大サーカスのクロちゃんが12月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ クイーンズクライマックスSP！』」にMCとして生出演。VTR中の言動を見た共演女性陣に「サイテー」と言い放たれる場面があった。

当番組は、12月26日から31日までボートレース大村で開催のPG1「第14回クイーンズクライマックス」にスポットを当てた特番。番組では、クロちゃんがボートレーサーの土屋南、實盛美祐らと共に行った大阪でのロケVTRを紹介した。

ここで一行は、全国におよそ2300社ある住吉神社の総本社・住吉大社を参拝。「お二人はどんなお願いをしたんですか？」と聞かれ、實盛選手は「言ったら叶わなくなるんで、秘密です」と答えた。一方、土屋選手は「何事も勝ちにこだわりたいので」と発言。「今日は優勝できますようにって」とロケ中のプチバトルでの勝利を願った。

これを受け、進行役が「ちなみに、クロちゃんは？」と振ると、クロちゃんは「俺はえっと……リチと復縁できますように」と元カノの名を出して返答。そのまま「ダメだったら違う女性でお願いしますって…」と告げた。これにスタジオの女性陣は「サイテー」「嫌だー！」などとドン引き。クロちゃんは「サイテーじゃないから！」と反論するも、ブーイングは鳴り止まず、視聴者からも「リチに謝れ」「おいおい」といった投稿が寄せられた。

