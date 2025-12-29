Photo: Kosumo Hashimoto

いつ終了するかわからないクラウドサービスに頼らなくても、いいんです。

正直いっていいですか。多くの人にとってNASは、リビングの片隅でふいーーんとファンを回している、「なんかよく分からない箱」だと思うんですよ。やってることといえば、PCやスマホのファイルを吸い上げて、フォルダ構造が複雑怪奇でデータを保存したが最後、二度と見つけられない、ファイルを溜め込む倉庫番に見えていませんか。

Photo: Kosumo Hashimoto

でも、その前提をひっくり返すNASが日本に上陸しました。それが「Zettlab AI NAS」です。

データを積み上げるのではなく、AIがファイルの中身を理解して、検索・整理・要約まで面倒を見てくれる。そのうえ、AIガジェットにありがちな「面白いけど実用性はこれからだから」というオチにならないよう、土台となるストレージ性能や堅牢性もきっちり押さえているのがZettlab AI NASなんですよ。

写真/動画を撮っただけ、から先に進める

Photo: Kosumo Hashimoto

そもそもZettlab AI NASは、高性能なCPUと大容量メモリを積んだ小型PCのようなもの。今回試用したZettlab AI NAS D6 UltraにはIntel Core Ultra 5 125Hと32GBのDDR5メモリが入っています。このスペックは最新ビジネスノート級ですし、インターフェースまわりも最先端をいく高速っぷりを発揮してくれます。

そしてこの中でAIが働き、保存したファイルをデータとして理解し、テキスト検索できるように言語化を進めてくれます。

マルチモーダルな検索に対応していて、録音した打ち合わせ音声や、アーカイブしてあるウェビナー動画、PDF資料なんかを全部ひっくるめて横断検索できますよ。

NASなのにAIアシスタントが働いてくれている

Photo: Kosumo Hashimoto

フォルダ画面の検索窓からAI検索が可能。実際に写真＆動画のアーカイブをZettlab AI NASに全部コピーしてみました。一晩ほど寝かしてAIに解析させたあとはもう快適一直線です。

Image: Zettlab チャット形式でデータの検索ができる

まずは画像・動画・音声・文書など様々なファイルをキーワードや文章検索で探せるAI検索が効きます。

Screenshot: 武者良太 右上の検索窓からも「AI検索」が可能

たとえば「海辺の写真」で検索すると、実写の海辺だけでなく、VRチャット内での海辺の映像、海辺が描かれた漫画の画像まで拾ってきます。短いワードでも検索対象が広く、撮影データの棚卸しに向いています。

もう少し踏み込んで「去年の沖縄旅行で撮ったビーチの写真」と入力すると、当時の砂浜の写真にたどり着きました。

それに想像以上に速い。レスポンスにローカルAIならではの速さがあります。

Photo: Kosumo Hashimoto

また、AIがデータを自動でカテゴリ分けしてくれるAIカテゴリー機能もあります。

撮り溜めた写真や動画、保存してある資料をフォルダの階層ではなく中身の意味で整理して分類してサムネイルを見せてくれるので、奥に埋もれがちなデータを入口から引き上げて探せるようになります。また自分でオリジナルのカテゴリを作って、AIに自動で分類わけをさせることも可能です。

これによって素材が増えても“自分の探し方”に合わせて見つけやすさを維持できます。結果として、「どこに置いたか」を思い出す作業を減らし、必要なデータに到達するまでの手間を短縮できるのが助かるところ。

もちろん、似たようなことはクラウドストレージや高機能な写真管理アプリでもできます。ただ、その手のサービスはとりあえず突っ込んでおけば便利な一方で、使えば使うほどサブスク料金やクラウド容量がじわじわ効いてくるのが現実です。

Photo: Kosumo Hashimoto 会話形式で使えるAIナレッジベースの画面

さらに、AIとチャット形式でやりとりをしながらデータの検索、文書データの要点を抽出してくれるAIナレッジベース機能も頼りになります。

Screenshot: 武者良太

テキストファイルだけではなく動画ファイルも、PDFもまるごと対象にして探せちゃう。画像/映像の中身を見て被写体やシーンを認識してくれるし、さらに写真ならば写り込んだテキストもOCRで読み取り、動画は音声をもとに文字情報として検索できるようにしてくれます。

Zettlab AI NASでは、これらのAI機能をローカル環境で完結できるので、個人情報を含むデータも安心して預けられる。低ランニングコストとプライバシー保護の両方を満たせるんですよね。

Screenshot: 武者良太 ZettOSのUI画面

また、触っていて地味に感心したのがZettlab AI NASのUI（操作画面）です。

実はZettlab AI NASにはWindows/Macからアクセスできる独自OS「ZettOS」が用意されているんです。専用アプリやWebブラウザから開く管理画面は殺風景ではなく、どこに何があるかが直感的にわかるレイアウトになっています。AI検索にたどり着くまでのステップも少なくて良い感じ。

Photo: Kosumo Hashimoto

本体前面のLCDディスプレイにも注目です。ここには、ストレージの残量やネットワーク状態、温度などのステータスを把握できる情報が表示されます。「今ちゃんと動いてる？」「妙に静かだけど大丈夫？」みたいな不安を、わざわざ管理画面を開かずにチェックできるのは、使っているとありがたいポイントです。

結果として、Zettlab AI NASはたまにバックアップを取りにいく箱から、「気になったときに話しかけると、過去のデータを引っ張り出してくれるAIアシスタント」に近い存在です。

クリエイターも中小企業も家庭も、データ迷子から救ってくれるNAS

Photo: Kosumo Hashimoto

Zettlab AI NASはコンシューマー用のZettlab AI NAS D2（最大60TB）から、中小企業の業務量にも対応するZettlab AI NAS D6 Ultra（最大152TB）まで複数のモデルがあります。RAID構成の自由度が高いし、賢いだけのAIガジェットではなく、ちゃんと仕事ができるインフラ寄りのNASなんです。

Image: Zettlab ・Zettlab D2 / 最大60TB ・Zettlab D4 / 最大100TB ・Zettlab D6 / 最大148TB ・Zettlab D6 Ultra / 最大152TB

この記事ではZettlab AI NAS D6 Ultraをピックアップしましたが、まず動画編集者やフォトグラファー、配信者といったクリエイターに使ってみてもらいたいですね。

日々多くの素材を作っているクリエイター業は、気づくと外付けSSDとクラウドストレージがカオスなことになりがち。Zettlab AI NASに素材を集約しておけば、「どのSSDに入れたっけ」「あの撮影データ、どこのフォルダにいれた？」と探し回る時間を、AI検索に丸投げできます。さらに、容量的にもRAID的にも守る前提で組めるので、「でもHDDが壊れたら終わりなんだよな…」という不安も減ります。

Photo: Kosumo Hashimoto

ファイル検索だけではありません。Zettlab AI NASは“データ転送においても高速である”というのも強いところ。

SD＆microSDスロット（共に4.0/UHS-II）、USB Type-C（USB4.0）、USB Type-A（USB3.2）やm.2 SSDを挿せるスロットもあります。これらのスロット/ポートにメディアやストレージを差した状態で右端の「COPY」ボタンを押すと、そのままZettlab AI NASにデータを取り込むことが可能。しかも転送速度がめちゃくちゃ速いから、1TB級のSDカードが埋まるくらい撮影したあとでも安心です。

またZettlab AI NAS D6 Ultraならではのポイントとして、10GbEに対応した有線LAN端子が2つあるところも忘れてはいけません。1GbEや2.5GbE環境と比べたら、LAN経由での大容量ファイル転送も高速で楽すぎますし、メインPCとZettlab AI NAS D6 Ultraを直結させ、もう1つの有線LAN端子をルーターやハブに接続すれば、ネットワーク全体の速度に引っ張られずにPCとNASとでファイルをやりとりできます。

中小企業の場合、社内のファイルサーバーとしてZettlab AI NASを置いておくと、担当者のローカルPCにしかない資料や、どこにあるか分からない議事録といった、ありがちな情報の迷子をAI検索で拾い上げやすくなります。しかも処理はローカルで完結しているので、顧客情報や社外秘資料など、むやみに外部クラウドに投げたくない情報でも使いやすい。

Zettlab AI NAS D6 Ultraは家庭用とするにはオーバースペックだけど、毎日、子供やペットの成長記録をとっている方や、旅行が多い方には効果的。というのもローエンドモデルのZettlab AI NAS D2はAIまわりの機能が若干弱いので、未来を感じるストレージが欲しいならZettlab AI NAS D4以降のモデルを推したいんですよ。

スマホの残りストレージが乏しくても撮影する都度、自宅のZettlab AI NASに動画/写真を送れば問題は起きませんし、大容量RAIDのいいところが効きますよ。

容量とRAIDだけじゃ測れない、次世代NASがここにあり

Photo: Kosumo Hashimoto

Zettlab AI NASは、ファイルを保存するためのNASから、データを管理してくれるNASへと軸足を移した1台です。ローカルで動くAIがファイルの中身を理解して整理し、自然文での検索をこなし、そのうえで大容量ストレージとRAID、拡張性と高速性も押さえています。

前述したように、ファイルをクラウドストレージに投げておけばなんとかなる現代ですが、その裏側で増え続けるサブスク料金や、どこまで外部に預けていいのかというモヤモヤも表面化してきました。Zettlab AI NASは、その全部クラウド vs ローカルストレージ、という二択のあいだに登場した、AI NASという第三の選択肢です。

僕がコイツに触ってみて感じたのは、NASに対して期待できることのラインが明らかに変わったこと。バックアップ先やファイル置き場としての役割に加えて、「あのデータどこだっけ？」と聞けばちゃんと連れてきてくれる相棒になりうる。

クリエイターにとっても、中小企業にとっても、家庭にとっても、ファイルを保存したあとどう活かすかというところまで含めてNASを選ぶ時代に入ったのだと思います。

次にNASを買い替えるとき、容量とベイ数とRAID構成だけを比較表で眺めるのか。それとも、データを覚えて、探して、引っ張り出してくれるところまで含めて選ぶのか。

Zettlab AI NASは、少なくとも後者を真面目に検討していいタイミングが来たことを知らせる、ひとつのシグナルになっているはずです。

