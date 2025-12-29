紅白リハ2日目、BE:FIRSTからスタート 6人体制初紅白は踊りなし「歌だけでも魅せられるんだぞと」
大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサル2日目が29日、東京・渋谷のNHKホールでスタート。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTがトップバッターで音合わせを行い、報道陣の取材に応じた。
『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したBE:FIRST
4年連続4回目の出場で「夢中」を披露するBE:FIRST。11月8日をもってRYOKIこと三山凌輝が脱退し、6人体制では初の紅白出場となる。
LEOは「僕たちダンス＆ボーカルグループで、歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていただくので、歌だけでも魅せられるんだぞというBE:FIRSTをたくさんの方に知っていただければうれしいなと思っています」と語った。
今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。
