昭和っぽヘア → 即・今っぽ！！【40・50代】周りと差がつく♡「大人ウルフ」

スタンダードなヘアスタイルには上品で安定感があり、ずっと同じヘアスタイルをキープしているという40・50代も多いはず。でも「もしかして、昭和っぽいって思われているかも」と、不安になることはありませんか。ミドル世代になった今、あえて今っぽいおしゃれなヘアスタイルで、毎日を楽しくアップグレードするのもいいかも。そんなおしゃれの冒険をしたい人には、「大人ウルフ」がおすすめ。ウルフカットの要素がありつつも、大人の落ち着きを漂わせるヘアスタイルをぜひチェックしてみてください。

大人の遊び心を感じさせるヘアスタイル

@t.ikeda214さんが「いつものスタイルに + 遊びゴコロを。」とコメントを添えて紹介している、大人ウルフ。顔まわりのレイヤーを控えめにしてボブのような雰囲気を漂わせつつ、後ろ側はレイヤーカットを入れて襟足を長く残した仕上がりです。襟足を軽く外へ弾ませたようなスタイリングにより、カジュアルで大人可愛い印象に。

髪のボリューム感調整にも有効

@kitadani_koujiroさん曰く「多毛の方も軽やかに」とのことで、髪のボリュームが多くて悩んでいる人にも大人ウルフがぴったりかも。トップのレイヤーとベースとの段差にメリハリをつけ、首に沿ってくびれるシルエットは、ボリュームダウンに加えて頭の形をキレイに見せる効果にも期待できそう。柔らかなニュアンス感をプラスする、ベージュ系のカラーリングとも好相性です。

スタイリッシュにきまるストレートの大人ウルフ

@iimuro_yukiiさんが「乾かすだけでまとまるショートウルフ」と紹介しているヘアスタイル。くせ毛の人は、「アイロンストレートパーマ（縮毛矯正）」（@iimuro_yukiiさんのコメントより）で実現できそうです。ストレートで仕上げた大人ウルフは、モードなシャレ感を漂わせてくれそう。スタイリッシュなテイストが好みの人におすすめです。

ロングヘアでも楽しめる

ロングヘアの人も、女性らしさをキープできる長さのまま、大人ウルフを楽しめそう。高めの位置から入れたレイヤーカットや、顔まわりのレイヤーカットがポイントに。短いレイヤーの髪が持ち上がり、ボリューム感をアップさせる効果にも期待できそうです。こちらの画像のヘアスタイルは、ハイライトを入れてヘアスタイルの魅力をさらに底上げしつつ白髪ぼかしもしている様子。@katayu1204さん曰く、「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなることは間違いなし」なのだそう。

