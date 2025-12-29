青木瀬令奈が1日署長に

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。女子ゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が28日、自身のインスタグラムを更新し、地元で1日警察署長を務めたことを報告。女性警察官の制服姿で白バイにまたがる写真などを投稿すると、ファンからは様々な声が上がった。

群馬県前橋市出身の青木は28日、地元の前橋東署で1日警察署長を務めた。高校生に感謝状を渡すなどした後、IKEA前橋店でスピーチ。ポスターやチラシも配った。

自身のインスタグラムに「たくさんの方が遠方から足を運んでくださり皆さんにお会いできて嬉しかったです」「久しぶりに会えた地元の同級生たちもいて 会えてめちゃめちゃ嬉しかった〜！」などとつづり、制服姿で白バイにまたがる写真などを投稿。ファンからも様々な声が上がった。

「署長！高性能すぎます！」

「めちゃくちゃお似合いです 検挙率良くなりそうです」

「逮捕して〜」

「捕まってもいいですね」

「ほんとカッケー 適役過ぎ」

「とてもお似合いですし、とても素敵なお仕事だと思いました」

32歳の青木は今季34試合に出場。ツアー優勝はなかったが、トップ10には6回入った。年間獲得賞金は4087万1481円で、メルセデス・ランキングは37位だった。



（THE ANSWER編集部）