「温か〜い」松下奈緒が白い歯を見せて…１月期主演ドラマロケ発見！虚ろな表情の直後に見せた幸せ笑顔

ベンチコートが温か〜い

風の強い橋の上で、ベンチコートを前後逆に羽織り満面の笑みを浮かべているのは、松下奈緒（40）だ。

12月中旬のこの日、千葉市内を流れる川にかかる橋の上で、’26年１月期ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）の撮影が行われていた。通行人を演じるエキストラが50人以上集まるなか、「よーい。スタート！」の声がかかると、一斉に橋の上を往来。その中で、一人だけ橋の上に立ち尽くしていたのが、松下だった。

「遺体の取り違えという実際に起きた事件に着想を得た、おかざきさとこ氏が脚本を担当するオリジナルドラマです。松下演じる主人公・朝比聖子は、川で発見された遺体が夫であると誤認し、保険金を受け取ってしまいます。

その１年後に、安田顕（52）演じる、死んだはずの夫・朝比一樹が帰還するところからドラマは始まります。子供たちの幸せのために下した決断が、家族の生活を蝕んでいくという展開で、人の心の美しさや醜さが散りばめられたサスペンスとなっています」（テレビ誌ライター）

話を冒頭に戻そう。撮影シーンは朝の通勤ラッシュなのか、橋の上を多くの人たちがカメラ手前から奥に向かって歩いていた。しばらくすると、奥から真っ赤なセーターにグレーのジャケット姿の松下が歩いてきた。身長174cmでモデル体型の松下は遠目にもすごく目立つ。橋の中央あたりまで来ると、虚ろな表情を浮かべて立ち尽くすのだった。

カットの声がかかると、松下の元へ女性スタッフが走って駆け寄る。そして、手にしたベンチコートを松下にかけると、「温か〜い」と言わんばかりの満面の笑みを浮かべたのだった。それから、次の撮影準備が整うまでの間、松下は彼女を取り囲む女性スタッフたちと談笑していて、雰囲気はかなり良さそうだった。

聖子を演じることについて、松下は、

〈脚本をいただいた段階で、本当に“読み物”としてすごく面白い！ と思いました。どんどん先が知りたくなる、でも知れば知るほどどんどん窮地に追い込まれていく…その主人公の変わっていく様がすごく面白く感じられましたし、そこにまつわる周りの方たちの変化などもあって、本当にのめりこむように読みました。この“面白い”と思った気持ちを大事に演じようと覚悟を決めましたね〉

と、番組公式HPで語っている。

近年、数々の謎を視聴者と解いていく、いわゆる“考察系ドラマ”で、早くも視聴者の期待値は高い。松下は果たして、どんな演技で視聴者を裏切ってくれるだろう……。乞うご期待だ。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit