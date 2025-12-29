進化が止まらないッッ！！【3COINS】ドライブが快適に♡「新作カー用品」が再入荷

ドライブをより快適にしたい時は【3COINS（スリーコインズ）】の「新作カー用品」をチェックしてみて。座り心地の良さをアップしてくれそうな便利アイテムが登場中。長距離の移動を少しでも楽にしたい人にぴったりです。今回は新作ながら早くも再入荷した、ブラックカラーのクッション付きボックスをご紹介します。

ほどよい厚みと出っ張りで支える！「CAR用クッション付き収納BOX」

立体感のあるクッションが付いたこちら。腰痛持ちの人や、座席シートの硬さが気になる時にぴったりなアイテムです。両端の出っ張りがからだを支えつつ、ほどよい厚みが隙間も埋めてくれて、快適な座り心地をサポートしてくれそう。価格は\2,200（税込）。汚れが目立ちにくいブラックカラーなところも魅力的です。

2パターンで使い分けできる！

「CAR用クッション付き収納BOX」は、前へ引き出すと収納ボックスに早変わり。シーンによって2パターンで使い分けできる便利さがあります。これなら荷物が転がり落ちるのも防げて、安心して走行できそう。ボックスの側面にはマジックテープが付いており、畳んだ後は広がらずに車に積んでおけるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino