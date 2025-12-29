JR名古屋駅から徒歩5分ほどの好立地に位置する、シンフォニー豊田ビル内のホテル『三井ガーデンホテル名古屋プレミア』。その18階にある『The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィズ スカイバー）』は、地上80mのモダンオリエンタルレストランです。

季節毎にテーマを変えて登場する大人気のアフタヌーンティーが、12月1日（月）より冬仕様になって登場！ 2月28日（土）までの期間限定なので、ぜひチェックして。

旬のいちごと濃厚チョコレートが主役

一つひとつ丁寧に作り上げた自家製デザートとセイボリーが味わえる、季節のアフタヌーンティー。この冬は、「いちご×ショコラ」を主役にした華やかなウィンターアフタヌーンティーが楽しめます。

上段に並ぶのは、ベリーとスパークリングワインのジュレやいちごのマカロン、リコッタチーズとベリーのセミフレットなど、果実の酸味とチョコレートの甘さが絶妙に調和するスイーツたち。

中・下段では、チョコレートプリンやショコラタルトレット、バウムクーヘンなど、冬にぴったりの濃厚な味わいが楽しめます。

セイボリーには名古屋らしさを感じる一皿が登場！名古屋コーチン卵と鰻のキッシュやミニ味噌カツ 特製味噌ダレなどが並びます。さらに、ケバブチキンとフェタチーズのピタパンなど、多彩なメニューを贅沢にラインナップ。

季節の乾杯ドリンク「レオナルド～いちご×スパークリング～」や、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」とともに、格別なひとときを過ごしてみては。

◆メニュー

季節の乾杯ドリンク レオナルド～いちご×スパークリング～

【スイーツ】

ベリーとスパークリングワインのジュレ／いちごのマカロン／いちごのギモーブ／フレッシュフルーツのタルト／リコッタチーズとベリーのセミフレット／チョコレートプリン／ショコラタルトレット／キャラメルサレ／チョコレートモンブラン／ショコラパウンド／バウムクーヘン／ミニフィナンシェ／ベリーとチョコレートのロールケーキ／サルタナレーズンスコーン／いちごジャム＆チョコレートとナッツのスプレッド

【セイボリー】

季節の野菜ムース／本日のポタージュ／名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ／ミニ味噌カツ特製味噌ダレ／ケバブチキンとフェタチーズのピタパン

【ドリンク（フリーフロー）】

モルゲンタウ／ロージーローズヒップ／ダージリンサマーゴールド／アッサムバリ／ルイボスクリームオレンジ／ゲットザパワー／トロピカルオレンジ／イングリッシュブレックファースト／フルーティーカモミール／グリーンドラゴンロンジンチャ

※仕入れ状況により、メニュー内容は変更となる場合あり

アフタヌーンティー概要

【提供期間】

提供中～2026年2月28日(土)

【提供時間】

14:00～17:00（最終入店15:00、LO16:30）

【料金】

平日4,500円(1名)※土日祝日は4,800円

名古屋の中心で贅沢なティータイムを

ランチからティータイム、ディナーまで楽しむことができる『The Living Room with SKY BAR』。絶好のロケーションでいただけるのは、東地中海の中東料理をモチーフに、東海4県の食材を使用したモダンオリエンタル料理です。

昼は開放的な名古屋の街並みを眺めながら、夜は幻想的な夜景に酔いしれながら、シェフが自由な発想でアレンジした色とりどりの料理を堪能することができます。

▼公式サイト

https://www.livingroom-skybar.com/

ホテルステイで余韻を味わって

特別な日には、レストランでアフタヌーンティーを堪能した後に、ホテルステイを楽しむのはいかがですか？

客室は、全室19階以上！名古屋の煌めく夜景を望むことができます。さらに、雲海をモチーフにしたアートが彩る空間で1日の疲れを癒す、宿泊者専用の大浴場も。

上質なリフレッシュタイムを過ごしてみませんか。

店舗名：三井ガーデンホテル名古屋プレミア

住所：名古屋市中村区名駅4-11-27シンフォニー豊田ビル18階

電話番号：052-446-5422(受付10:00～22:00)

営業時間：カフェタイム13:00～16:30※土日祝14:00～

定休日：無休

公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/