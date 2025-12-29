大宮FWサンデーが納車

RB大宮アルディージャは12月27日、クラブの公式YouTubeチャンネルを更新して、ナイジェリア人FWオリオラ・サンデーの一日に密着した。

この日はサンデーが購入した車が納車される日で、チームメイトのMF泉柊椰とGK若林学歩と記念すべき1日を過ごしている。笑いが絶えない1日を追った動画は、ファンからも多くの反響を呼んでいる。

2019年に来日し、福知山成美高等学校を卒業しているサンデーは、突出した身体能力を生かしたプレーだけでなく、陽気なキャラクターや関西弁強めのトークでも人気を集める。動画は、そんなサンデーらしさが全開となっている。

動画は埼玉トヨペット与野支店で車を納車するところから始まるが、サンデーはいきなり泉に、「ずっとテンションが上がっていてうるさかった」と、この日を迎えるまでの様子を暴露される。トヨタ車のクラウンを購入したサンデーだが、車に乗る前からスマホでエアコンの操作ができるようなオプションも付けたことを明かして得意げ。しかし、スマホに登録したパスワードを忘れるなど、お茶目な様子を見せていた。

購入したばかりの車と記念写真を撮影する際には、タイヤの交換をしているようなポーズをする天然ぶりで笑いを誘うなど、3選手の仲の良さも随所に確認できる。その後、初ドライブ、食事会でも、次から次へと爆笑ネタが出てくる年末にふさわしい動画になっている。

ファンからは「最初から最後までずっとかわいい」「普通に面白い」「これからも幸多かれ」「サンデーお前面白すぎるぞ」「好きになるなぁこれは」「ますますファンになりました」「観たら絶対サンデー選手のことを好きになる」「ほっこり面白かった」「サンデー、ボビー オロゴン感あるな。 頑張れ応援してます」「大宮で幸せになってくれ！」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）