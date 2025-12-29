白石麻衣、かわいすぎる“あーん”ショットにファンがメロメロ「キュンキュン通り越してズッキュンです！」
乃木坂46元メンバーで女優の白石麻衣が28日にインスタグラムを更新。“小さなおともだち”からポップコーンをもらうオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】白石麻衣、小さなおともだちとの可愛すぎるオフショット
白石が「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には、ミッキーマウスのファンキャップを被った白石が子どもからポップコーンを食べさせてもらう姿が収められている。
貴重な“あーん”ショットを記録したオフショットに、ファンからは「可愛いすぎる！」「何とも微笑ましい」「キュンキュン通り越してズッキュンです！」などの声が集まっている。
■白石麻衣（しらいし まい）
1992年8月20日生まれ。群馬県出身。2011年、乃木坂46の1期生オーディションに合格。2020年5月にグループを卒業すると、以降は女優として活躍。2025年は映画『アンダーニンジャ』、ドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）に出演。2026年2月20日から出演した映画『教場 Requiem』が劇場公開される。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
