来年2月に開かれるミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートで長野県関係では4人の選手が日本代表に選ばれました。



28日まで長野市で開かれたスピードスケートの全日本選手権の結果により男女7人ずつ、計14人のオリンピック日本代表選手が発表されました。



長野県関係は以下の通りです。



【男子5000m・マススタート・団体パシュート】

佐々木翔夢選手（19）南牧村出身 明治大学所属





【男子500ｍ】倉坪克拓選手（24）県競技力向上対策本部所属【女子マススタート・団体パシュート】野明花菜選手（21） 下諏訪町出身 立教大学所属【女子500ｍ・1000ｍ】山田梨央選手（28） 諏訪市出身 直富商事所属4人とも初めてのオリンピック出場となります。日本代表選手発表会ではそれぞれ、意気込みを語りました。佐々木翔夢選手「ずっと夢見てきた舞台で戦えることをとてもうれしく思っています。この中で最年少だと思うんですけど攻める気持ちを忘れずに金メダル目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。」倉坪克拓選手「この舞台に立つことができることへの感謝の気持ちを忘れず、メダル獲得を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。」野明花菜選手「自分のスケート人生の１つの夢であったオリンピックという場所に立つことができて本当にうれしく思います。ここまで支えてくださった皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、オリンピックという舞台で最高の滑りができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。」山田梨央選手「この場に立つことができてうれしく思うとともに責任を感じています。オリンピックでは今まで応援してくださった皆さまに笑顔を届けられるように、自分史上最高のパフォーマンスで大会に臨みたいと思います。頑張ります。」