大手洋菓子メーカーの株式会社不二家は２９日、公式サイトを更新。「ＬＯＯＫ」と不二家洋菓子店のブランドキャラクターを務めてきた人気アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」が３１日をもって卒業するこを発表した。

サイトでは「不二家から皆さまへ ２０２５年１２月３１日をもって、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんは ＬＯＯＫと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました」と報告。

「２０２０年９月１０日から約５年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました。Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います」とつづった。

「『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にＬＯＯＫとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」とし、「そして私たち不二家は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんと作り上げた『Ｓｍｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈ』の想いを未来へ広げていきます。これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったＳｎｏｗ Ｍａｎの皆さんを引き続き応援してまいります」とエール。

「改めて、５年間本当にありがとうございました。当社一同、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。株式会社 不二家 一同」とした。