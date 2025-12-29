テレビ朝日系「M−1グランプリ2025 アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いた、たくろうの優勝舞台裏が明かされた。

たくろうの密着VTRが公開された。ボケの赤木裕の両親が登場。父は息子の性格について「一言で言えば引っ込み思案」と語った。

母は「私、全然気が付かなかったんですけど、ずっと同じ靴履いてて。足が痛くて仕方なかったと思うんですけど、それを言えなくて。小さい靴をずっと履いてて。外反母趾（ぼし）になっちゃってるんですけど。それぐらいに言わなかった」と打ち明けた。

父は息子が京産大4年時に就職活動用で「リクルートスーツいるよな？ ってスーツ代を渡したんですよ。いつまでたってもスーツ買ってこない」と当時を回想。息子からは「NSC（吉本総合芸能学院）に行きたいんだけど」と言われたという。

中学時代、野球部だったたくろうは「千鳥さんとかダイアンさんとか笑い飯さんとか、その世代のお笑いをテレビで見てて。プロ野球選手はちょっと無理やけど、面白い人やったら、頑張ったらなれるかも」と芸人を目指した理由を語った。

◇たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。