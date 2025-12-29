米・ウクライナ首脳会談「大きな進展」も領土問題合意せず　トランプ大統領は会談前にプーチン大統領と電話

アメリカのトランプ大統領は28日、南部フロリダ州の私邸でウクライナのゼレンスキー大統領とロシアとの和平案をめぐり協議を行いました。

アメリカ・ワシントンから、ワシントン支局・林英美記者がお伝えします。

トランプ大統領は会談後、ゼレンスキー大統領と共同会見を行い、「戦争終結に向けて大きな進歩を遂げた」と強調した一方、東部ドネツク州をめぐる領土問題などについて、今回の会談では合意に至らなかったと認めました。

トランプ大統領：

合意には至っていないが近づいてる。（領土問題は）大きな問題の一つだ。以前よりは合意に近づいている。まだ解決してないかもしれないが、かなり近づいてる。

会談では、ロシアが占拠する南部ザポリージャ原発の管理や、ウクライナの復興計画などについても話し合われました。

ウクライナに対するアメリカの安全の保証について、ゼレンスキー大統領は「100％合意した」と述べた一方、トランプ大統領は「95％だ」との発言にとどまりました。

トランプ大統領は会談前にロシアのプーチン大統領と電話し、会談後も電話する意向を示しましたが、ロシアの反応はまだ明らかになっていません。

トランプ大統領は交渉の結果が「うまくいけば数週間以内に判明する」とし、ウクライナや欧州首脳らと協議する考えを明らかにしていますが、ロシアが交渉で譲る見通しは無く、戦争終結への道筋は不透明のままです。