＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

4年連続の出場となるBE：FIRSTは、5月にリリースした「夢中」を披露する。

今年は初のドームツアーや初のワールドツアーを経験し、SHUNTO（22）は「挑戦的な1年だった」と振り返り、SOTA（24）は「グループとして成長した、いい年だった。春にリリースして、たくさん聴いていただいた『夢中』でいい形で締めくくりたい」と語った。

今年は自身の曲「空」が「Nコン」課題曲となり、RYUHEI（19）は「今年の漢字は『唱』。今年は歌でみせる年でだし、合唱もすごく大きなイベントだった。今年のBE：FIRSTを象徴するにふさわしい1文字だったと思います」と胸を張った。

LEO（27）は「（紅白に）出させてもらって4年目。ダンス＆ボーカルグループなので歌って踊ってきたけど、今回は歌1本。歌だけでも見せられることを知ってもらいたい」と意気込んだ。

オープニングでは「パプリカ」に参加。MANATO（24）は「がっつりかわいく踊らせてもらいます。ダンスはここしかないので、注目して見ていただけたら」と宣言した。