＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

2年連続の出場となるILLITは、初の日本オリジナル曲「Almond chocolate」を披露する。

昨年と比べ雰囲気にも慣れた様子で、MOKA（21）は「会場に来た時に懐かしい感じがして、うれしかった」とにっこり。IROHA（17）は「去年のステージよりも魅力をアピールして、成長した姿を見せたい」と意気込んだ。

IROHAは三山ひろし（45）のけん玉ギネス世界記録のチャレンジにも参加する。「小学生の時に教室で流行っていたので自信はあります」と言い切り、「かなり緊張しているけど、時間があるときに練習していたので頑張りたいと思います」と力を込めた。

今年は日本で初めてオリジナル曲をリリースし、日本デビューも果たした。MOKAは「日本での活動もたくさんさせてもらえて、単独公演もさせてもらえた。夢がかなった1年になりました」と振り返り、「（今年の漢字は）『夢』」とした。IROHAは「来年は世界に行ったり、もっと大きな会場でライブをしたりもっとたくさんの方に会いに行きたい」と新たな夢を掲げた。