何度か飼い主が代わった挙句に、ペットホテルに居候することになったワンコ。投稿者さんはワンコのお世話をするうちに、家族になりたいという気持ちが芽生えたそうで…？投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破し、素敵なエピソードが感動を呼んでいます。

【動画：『3度も飼い主がいなくなった犬』愛情込めてお世話した結果→感動が止まらない『素敵なエピソード』】

ペットホテルに居候していたワンコ

TikTokアカウント「inu___suga」の投稿者さんはある日、職場のペットホテルで1匹のワンコと出会いました。その子はこれまでに何度か飼い主が代わっており、3人目の飼い主も自宅からいなくなってしまったため、ペットホテルに居候していたのです。

飼い主との別れや環境の変化といった辛い経験をしてきたからか、なんとなく悲しげな表情をしていたワンコ。しかしそれでも人間を嫌いにならないでくれたようで、投稿者さんが構ってあげると嬉しそうにしていたとか。

家族に迎えることを決意

ワンコのお世話をするうちに情が移った投稿者さんは、4人目の飼い主になることを決意。さっそくお家に連れて帰って、ワンコと一緒に暮らし始めたそうです。

お家に迎えた時のワンコは、「本当にここで暮らしていいんですか？」と言わんばかりの神妙な面持ちをしていたとのこと。しかし投稿者さんが愛情を注ぎ続けるうちに、家族の一員として馴染んでくれたといいます。

幸せを掴んだ姿に感動

投稿者さんはワンコに楽しい経験をさせてあげたくて、一緒にカフェで食事をしたり海に連れて行ったりしてみたそう。するとワンコは海で全力疾走した後に、満足そうな笑顔を見せてくれたとか。その幸せそうな姿は、涙が出るほど尊いです。

またワンコは先住犬さんとも良好な関係を築けているとのこと。先住犬さんが気持ち良さそうに眠っている時に、ワンコが背中にあごを乗せて甘えていることもあったとか。すっかり仲良しな2匹の姿に、心が温かくなります。

ワンコは投稿者さんと出会えたことで、一生愛し続けてくれる家族と居場所を得られました。ようやく掴んだ幸せな日々が、この先もずっと続きますように。

この投稿には「可愛い子」「表情が良すぎて泣ける」「幸せになってね！」「家族に迎えてくださりありがとうございます。良かったね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「inu___suga」には、投稿者さんと3匹のワンコたちの愛にあふれた日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「inu___suga」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

