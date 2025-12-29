とある犬が保護され、日本のあるご家族に迎えられることに。最初はこの世の全てに絶望していたような表情のワンコでしたが、少しずつ心を開いていき……。感動的な物語は、TikTokで115万回再生を突破し、「愛されていた子だったんだなぁと」「大号泣してます」「すごく幸せな顔してる」といった声が寄せられました。

【動画：『戻ってきて…』食用として育てられた保護犬→ある家族がお迎えした結果…】

保護犬「ふさかちゃん」

TikTokアカウント「a.k.a AKA（@chintadoubutuen）」さまは、犬や猫に心があることを伝えながら、さまざまな犬猫を保護し、殺処分から救う活動をされています。

今回ご紹介するのは、保護犬「ふさかちゃん」のお話です。

ふさかちゃんは、もともと韓国で食用として育てられていた犬でした。そこに数団体の人たちが手分けして犬たちを保護し、ふさかちゃんも保護されたわんこの中の1匹だったとのことです。

こうして保護されたワンコたちは、日本にやってくることに。ふさかちゃんは当初、壁にへばりつき、怯えたような目で人々を見ていたそうですが、そんなふさかちゃんを知り「私たちが笑顔にしてあげたい」と名乗り出てくれたご家族がいたのです。

こうしてふさかちゃんは、「幸せにしてあげたい」と願う優しいご家族の元へと迎えられることになりました。

家族に迎えられて起きた変化

さて、家族に迎えられたふさかちゃん。最初は怯えた様子を見せていたそうですが、威嚇したり攻撃的な行動は取らず、ただじっと、不安そうな、そして注がれる愛情に戸惑うような様子を見せていたそうです。

しかし、そんなふさかちゃんへ純粋な愛情を毎日与え続ける2人娘さんに、ふさかちゃんも徐々に心を開いていったといいます。そして、幸せそうな満面の笑みを見せてくれるようになったのです！

さらに、お庭で娘さんたちと笑顔で走り回ったり、追いかけっこをしてみたり、じゃれあってみたり……。開放的な場所でのびのびと楽しく遊ぶことの楽しさも知りました。

愛と自由を知って笑顔を取り戻したわんこ

こうしてご家族のおかげで愛と自由を知り、人の温かさも存分に受けることができたふさかちゃん。その表情は、保護された当時の面影はなく、愛情をたっぷり注がれて幸せを存分に満喫していることが窺えるような穏やかな表情だったといいます。

ふさかちゃんは、ご家族と楽しい時間を過ごした後、急性の疾患で亡くなってしまったとのことですが、最期までご家族に温かく見守られながら旅立ったそうです。きっとご家族に迎えられてからの時間は、ふさかちゃんにとって何にも変え難いほど幸せな時間だったことでしょう。

ふさかちゃんの激動の犬生をまとめた投稿は、TikTokで多くの人の目に留まり、記事執筆時点で115万回以上再生されています。

コメント欄では「愛されていた子だったんだなぁと」「大号泣夜中に嗚咽してます」「すごく幸せな顔してる」「愛される事を知れて良かった」といった声が寄せられ、ふさかちゃんが幸せな時間を過ごせたことを称賛する声が相次ぎました。

TikTokアカウント「a.k.a AKA」さまでは、他にも保護・救出されたワンコたちの様子や、犬猫を取り巻く実情を紹介しています。ぜひ他の投稿もご覧になり、保護犬たちに関心を向けてもらえますと幸いです。

ふさかちゃん、ふさかちゃんご家族の皆様、そしてa.k.a AKAさま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：TikTokアカウント「a.k.a AKA（@chintadoubutuen）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。

※現在、韓国では食用目的での犬の飼育や販売を禁止する法律が可決されています。

https://www.humaneworld.org/en/news/breaking-south-korea-bans-dog-meat