バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは、27日と28日、ホーム戦に臨み、前田顕蔵前ヘッドコーチ退任後初めての試合で、勝利を手にしました。



ハピネッツのホームの体育館では、27日も多くのブースターが列を作っていました。



♪ブースターの女性

「毎回見に来てもやっぱ負け試合が多くて、でも、頑張って善戦している試合も見ているから。」





♪ブースターの男性「ケンゾーさんには残念ですけど、何とかこれから勝ちを続けてもらえるように頑張ってもらいたいと思います。」♪退任した前田顕蔵前ヘッドコーチのもとで最も長くプレーした中山拓哉選手「恩返しと言いますか。ケンゾーさんが、責任をとったので、僕たちも、その勝つことが責任だと思うのではい、頑張っていきたいと思います」退任後初めての試合はホーム戦。新たに就任したミック・ダウナーヘッドコーチの初陣も、けがやコンディション不良で限られた選手で戦う状況が続きました。前半、ハピネッツはマクリーンのダンクや元田のスリーポイントなどで、リードします。この試合のチームのスリーポイント成功率は47.6％。ゲームキャプテンを務める中山も気を吐きます。後半一時追いつかれたものの、それぞれが持ち味を発揮し、突き放しました。ダウナーヘッドコーチの初陣を白星で飾っています。♪ミック・ダウナーヘッドコーチ「ケンゾーさんはわたしたちのかけがえのない存在です。そのメッセージは、皆さんが思い描くバスケットをする必要があるということでした。」♪ミック・ダウナーヘッドコーチの言葉を通訳 小高行雄統括マネージャー「チームをこうやって作ってくれたのは、シーズン初めから作ってくれたのはケンゾーさんですし、ケンゾーさんがどれだけ…」「本当にこのチームの中で一番、本当に一生懸命働いて、いたスタッフだと思いますし、どれだけ選手のためにこのクラブのためにやってきて。くれた人だっていうのはみんなわかっていますので」「やることは本当にもう秋田の皆さんのファンを喜ばせたいという気持ちなので、きょうはこの、勝利出来て皆さんに届けられたのがすごくうれしいです」今シーズン初めての連勝はならなかったハピネッツ、新年に巻き返しを図ります。