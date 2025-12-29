¥¢¥á¥ê¥«ÆîÊý·³¡È´ñÌ¯¤ÊÀø¿åÌ©Í¢Á¥¡É¤ò¹¶·â¤¹¤ë±ÇÁü¸ø³« ¥ì¡¼¥À¡¼¤Î±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡©
ËãÌô¼è¤êÄù¤Þ¤êºîÀï¤Î°ì´Ä
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÆîÊý·³¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡¢ËãÌôÌ©Í¢¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¾Àø¿åÄú¤Ø¤Î¹¶·â±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤ó¡ÄÌ©Í¢Ãæ¤Î¡© È¾Àø¿åÄú¤ò¹¶·â¤¹¤ëÊÆÆîÊý·³
¡¡º£²ó¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¥Çõ¤Ï¡¢ÅìÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Àø¿åÄú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢Ì©Í¢ÈÈ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎËãÌô¼èÄù¤ê¶¯²½¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¶¥ó¡¦¥¹¥Ô¥¢ºîÀï¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¹¶·â¤Ç¤¹¡£Æ±ºîÀï¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤é³¤¾å·ÐÍ³¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëËãÌôÌ©Í¢Á¥¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ë¡¦¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ©Í¢Á¥¤¬¤É¤³¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÆîÊý·³¤Ï29²ó¤Î¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥á¥¥·¥³·ÐÍ³¤ÇÌ©Í¢¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¼èÄù¤ê¶¯²½¤Ë¤è¤ê³¤¾å¥ë¡¼¥È¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÎºîÀï¤Ç¤Ï¡¢¼þÊÕ³¤°è¤Ë¥ï¥¹¥×µé¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¡Ö¥¤¥ª¡¼¡¦¥¸¥Þ¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëÂ¨±þÅ¸³«ÉôÂâ¡ÊARG¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥ì¥¤¡¦¥Ð¡¼¥¯µé¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï2ÀÉ¡¢¥¿¥¤¥³¥ó¥Ç¥í¥¬µé¥ß¥µ¥¤¥ë½äÍÎ´Ï1ÀÉ¡¢¹¶·â·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï1ÀÉ¤âÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·±Ô¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤Þ¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Î·³»öÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëËãÌôÌ©Í¢¼èÄù¤ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀÇò¤Ê¿¯Î¬¹Ô°Ù¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤¿Á¥¤ÏµùÁ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤âÍ¿ÌîÅÞÁÐÊý¤Î°ìÉôµÄ°÷¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹¶·â¤Î¹çË¡À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö½é¤«¤é·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¹¶·â¤µ¤ì¤¿È¾Àø¿åÄú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ËÌ©Í¢Á¥¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿È¾Àø¿åÄú¤Ï¡Ö¥Ê¥ë¥³¡¦¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÁàÂÉ¼¼¤ò½ü¤¯¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁ¥ÂÎ¤¬¿åÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢Ì©Í¢ÁÈ¿¥¤¬ÆÈ¼«¤Ë·úÂ¤¤·¤¿ÆÃ¼ìÁ¥¤Ç¤¹¡£Ì±´ÖÁ¥¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÊáÂª¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ËãÌô¼èÄù¤ê¶¯²½¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤·¤ÆÆîÊÆ¤ÎËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤¬Â¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î³¤·³¤ä±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
