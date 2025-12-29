第６４回京都金杯・Ｇ３は２６年１月４日、京都競馬場の芝１６００メートルで行われる。

ランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は、ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１で５着。秋はスワンステークスで３着と、強いメンバーを相手に好勝負ができる馬。前走のリゲルステークスは力の違いを見せて快勝した。充実の４歳シーズンにするためにも、チャーチルダウンズカップに続く重賞勝ちを決めたいところだ。

キープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は、しらさぎステークスで重賞勝ちの実績がある。前走の富士ステークスでは展開が向かずに６着だが、スムーズな競馬ができれば反撃が可能だ。

トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）はダービー卿チャレンジトロフィーを勝っている。近２戦はダートで走ったが、やはり芝の方がよさそう。５７・５キロで重賞を勝っているだけに、こちらもハンデがポイントになる。

ヤマニンサンパ（牡８歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は明けて８歳になるが、前走でポートアイランドステークスを勝つなど衰えはない。ここでも上位争いが期待できる。休み明けになるが、仕上がりは順調だ。

※馬齢は明け表記。