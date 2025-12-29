元「モーニング娘。」辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が２９日に自身のＳＮＳを更新。歴代“ウルトラマン”忘年会を公開した。

インスタグラムに「（＃超人会）ウルトラセブン モロボシダンを囲う会。森次晃嗣さんのお店＃ジョリーシャポー にて、ウルトラファミリーで集いました」と１９６７年放送の特撮テレビドラマシリーズ「ウルトラセブン」で主役を務めた俳優・森次晃嗣を中心に、シリーズ出演俳優らが集まったことを写真とともに報告。

「森次晃嗣さんの素敵なお話。仲間たちの熱い会話。そして、みんなが夢空の誕生のお祝いまでしてくれました。つるちゃん、出産祝いまでありがとうございます！」とつるの剛士との２ショットなどもシェア。

「ウルトラの絆って、世代を超えて深まっていくなぁ」とつづり、「森次晃嗣（ウルトラセブン）、つるの剛士（ウルトラマンダイナ）、吉岡毅志（ウルトラマンガイア）、高野八誠（ウルトラマンアグル）、杉浦太陽（ウルトラマンコスモス）、南翔太（レイブラット星人）、根岸拓哉（ウルトラマンギンガ）、宇治清隆（ウルトラマンビクトリー）、青柳尊哉（ジャグラスジャグラー）、平野宏周（ウルトラマンＺ）、高木勝也（ウルトラマントリガー隊長）、松本大輝（ウルトラマンデッカー）、中村加弥乃（ウルトラマンディナス）、戸塚有輝（ウルトラマンアーク）、西興一朗（ウルトラマンアーク所長）、木原瑠生（キラメイイエロー）」と参加者とシリーズ内役名を記した。