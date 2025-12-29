筆者は、吉本でお笑いコンビ「オオカミ少年」として活動する傍ら、探偵事務所の代表を務めています。探偵歴十数年。これまで数えきれないほどの相談を受けてきましたが、その多くは「人に言えない苦しみ」を抱えた相談者でした。今回ご紹介するのは、夫の不貞に気づきながらも、母親として、一人の女性として戦い抜いた不貞の被害者の物語です。（探偵芸人 オオカミ少年・片岡正徳／登場人物はすべて仮名）

不貞調査の依頼者

自分を考え過ぎと疑う

依頼者の久村瑠花さん（くむら・るか、30歳）が相談に来られたとき、彼女はほとんど感情を表に出しませんでした。

まだ幼い2人の子どもを育てながら共働きをしていた夫の久村一睦さん（くむら・かずちか、33歳）の不貞調査の相談に至った経緯を話してくれました。

一睦さんは、「仕事が忙しい」「今日は実家に泊まる」、そんな理由を口にすることが増えていき、家にいる時間はどんどん短くなっていきました。

「今までの夫から考えたら、この行動は絶対におかしいと思いました。決定的な証拠はありませんが、違和感だけがたまっていきました。疑う自分が嫌だったんです。信じたい気持ちも、まだあって」

不貞調査を依頼するという行為は、ほとんどのケースで裏切りを前提にすることでもあります。だからこそ、多くの依頼者が考えすぎなのかと足を止めます。瑠花さんも、何度も迷ったそうです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）