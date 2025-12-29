国土交通省は12月23日、残価設定型住宅ローンを支援することを発表した。SNSではいわゆる「残クレ型」とも呼ばれるこの仕組みは、住宅購入の新たな選択肢として注目されている一方、「残クレ」の課題が引き継がれるのではと不安視する声も上がっている。

【映像】ひと目でわかる“残クレ”住宅ローンの注意点

「残クレ」と残価設定型の住宅ローンは何が違うのか、注意点などを専門家に聞いた。

「買い切るのが無理な時代」背景にある住宅価格の高騰

国交省が発表した残価設定型住宅ローンは、借入金額から将来の住宅価値（残価）を差し引いた金額を返済する仕組みだ。一定期間は通常のローンと同様に元金と利息を支払い、人生の後半期には利息のみを支払う「リバースモーゲージ型」を組み合わせることで、毎月の負担を抑えることが期待されている。

JTI（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）の大垣尚司代表理事は、このローンが注目される背景について次のように語る。

「ローンの借入額が増大し、20年前に比べると、倍ぐらい借りないと家を買えなくなっている。でも所得は倍になっているわけじゃない。そういう中で銀行は40年ローンや50年ローンと（期間を）長くすることで、月の返済額を圧縮している状況だ」

転職が当たり前になり、退職金の額や有無すらも予測困難な時代。超長期のローンは借り手・貸し手双方にリスクもある。

さらに、大垣氏は寿命の延伸やライフスタイルの変化も理由の１つにあげる。

「もう自分の代で買い切るのは無理ということだ。昔は買い切ろうと思っていた。子供に相続させられるからだ。でも、今はもう90歳ぐらいまで死なない時代。すると家を渡す頃には、子供はもう60歳を超えていて、親の家はいらないだろう。今後は、例えば子育てが終わったら違うところへ行きたいといったようにライフチェンジに対応していくことが、新しい時代の住宅政策なのではないか」

“残クレ”との違いは？差額の返済義務「ノンリコース」とは

SNSなどで「残クレマイホーム」として不安の声が上がる要因の1つが、将来家を売った時に残価が返済できなかったらどうするのか？という問題だ。車の「残クレ」では、返却時に差額が生じた場合は、追加で負担が発生することがあるからだ。

この点について、国交省が支援するローンでは、「ノンリコース」という仕組みが検討されている。「ノンリコース」では、売却額が残高を下回っても差額を請求されない。

ただ、「ノンリコース」はローンの貸し手側にとってはリスクが増えることになる。そのため、国の案では、貸し手の金融機関と住宅金融支援機構の間の保険によって金融機関のリスクをカバーし、国はその保険の創設のために資金を提供するとしている。

これに対し、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏は「国が保障してくれるのはいい制度だと思う。ただ、金融機関が損をした場合の補填に税金が含まれるとしたら、公平性を考えるとどうなのかなと思ってしまう」として、公的資金の投入の可能性について懸念も示した。

一方、独自の「残価設定型住宅ローン」の仕組みを運用しているのが先述のJTI（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）だ。大手ハウスメーカーや金融機関と連携しつつ、JTIが建物を引き取って賃貸として運用することで、未回収リスクを軽減することで、「ノンリコース」を実現している。

利用にあたっての注意点は？

高齢期の支払いを抑える“保険”の意味合いもある残価設定型ローンだが、JTIの大垣氏によると、利用にはいくつかの注意点がある。

まず、ローンが借りられる住宅には制限がある。残価設定には「将来の建物の価値」が重要だからだ。例えばJTIでは「認定長期優良住宅」に限定されている。

最初から「ノンリコース」が適用されるわけではないことにも注意が必要だ。住宅ローン部分を返済した時点から「ノンリコース」となるため、その時期が定年前なのかを確認する必要がある。メンテナンス不足で住宅が毀損した場合には「ノンリコース」の対象外となる可能性もある。

また、大垣氏は、「後から残価設定型に切り替え可能か」が重要なポイントだと指摘する。

「自分が退職したらローンを返せるのかどうかと悩む人は、そもそも家を買わない。倒れる前に杖を渡しても喜ばれないように、残価型は返済に困ったときに必要と認識される。人間はそういうものなので、金融機関のほうでいざというときのプロテクションをつけておくべきだ」

「所有したことになるのか」肉乃小路ニクヨ氏が抱く違和感

この新たな仕組みに対し、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏は、利用者側の視点から率直な疑問を呈した。

「住宅の残クレだと、それは所有したことになるのか。車だったら短い年数で買い替える自分が想像つくけれど、家はそうはいかない。（売却前提で）自分のものにならないのにお金を払うなら、家賃を払っているのとそんなに変わらないような気がしてしまう」

また、残価が建物の価値であることについてニクヨ氏は「将来買い取られると思ったら、傷つけたりしたらいけないと、すごい気を使いながら暮らさなければいけないのではないか。モデルルームに住んでいるような気分になったりするじゃないかなと思う」と語った。



通常の住宅ローンでは月々の返済が重くて生活が困難、超長期ローンも老後が心配…という人にとって残価設定型はメリットがある一方で、所有の実感や残価部分の利子の支払いが続くことなどのデメリットもある。国が支援に乗り出したことで、残価型住宅ローンに取り組む金融機関が増加する可能性もあるが、利用の際は条件などを個別に確認していくことが必要になる。（『わたしとニュース』より）