テレビ朝日系「M−1グランプリ2025 アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いた、たくろうの優勝舞台裏が明かされた。

たくろうの密着VTRが公開された。ボケの赤木裕は中学校で野球部に所属していたという。赤木は「中学の野球部のグループLINEが立ち上がって。『赤木がM−1決勝行きました、おめでとう！』って。決勝当日、居酒屋貸し切って、みんなで応援しましょうとっていう」と明かした。その上で「人が集まらんくて、『やっぱこれ、なしにします』ってなってのがつらかったですね」としみじみ語った。

◇たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。