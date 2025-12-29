『紅白』出場のILLIT、新曲『NOT CUTE ANYMORE』を日本のテレビ初披露！多彩な表情で魅了

ILLITが、日本の番組で新曲を初披露した。

【写真】ウォンヒ、ふわふわ真っ白コーデ「雪の妖精」

12月27日、ILLITはトークバラエティ番組「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（日本テレビ系）で最新曲『NOT CUTE ANYMORE』を日本のテレビで初披露した。

「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」は、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”だ。年内最後の放送は1時間の特番として構成され、3組のアーティストが登場。その中の1組として抜擢されたILLITは、全世代に刺さる「新しいかわいさ」を持つグループとして多様な魅力が紹介された。

日本のテレビ初披露となる『NOT CUTE ANYMORE』ステージでは、表情変化とキレのあるダンスで視線を集めた。クールな表情からかわいらしい表情まで、1曲の中で移り変わるILLITの様々な表情を見ることができる。トレンディ感あふれる同曲を多彩な魅力で完璧に消化し、会場に集まったGLLIT（ファンダム名）や視聴者を魅了した。

11月24日にリリースされた1stシングルの同名タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、“ただ可愛いだけには見られたくない”という気持ちを直感的に表現した楽曲で、ショート動画を中心に世界中で人気を集めている。

この曲は韓国YouTube「デイリー・ショーツ人気楽曲」で、12月6日以降、4日間を除き半月以上にわたり1位をキープしている。また、アメリカ、イギリス、カナダなど計10の国と地域のYouTube「デイリー・ショーツ人気楽曲」の最上位圏に上がり、グローバルトレンドをリードしている。

特に、同曲をBGMとして活用する別名「フードつかみショット（Hood Grab Shot）チャレンジ」が全世界の10代〜20代に広がっている。まるでキーリングにぶら下がっているような錯視効果の原理を活用したこのチャレンジのビハインドコンテンツも流行を巻き起こしており、根強い人気を誇っている。

ILLITは今後も、日本の年末ステージを彩る。29日に「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（日本テレビ）、30日に「第67回 輝く！日本レコード大賞」（TBS）、31日には「第76回紅白歌合戦」に出演する予定だ。

また、2026年1月13日には日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』のリリースを控えており、勢いが止まらないILLITの躍進に期待が高まっている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。