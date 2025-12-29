“イケメンすぎるアートメイクアーティスト”MOMOMOTO、恋リア4〜5件オファーも「すべてお断り」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人がMCを務めるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が、28日に放送した。今回は「放送100回記念！バズった人大集合SP！」と題し、過去の放送で大きな話題を呼んだ出演者たちがスタジオに再集結した。
番組には、第57回「SNSで話題沸騰 かっこよすぎる男性＆かわいすぎる女性が大集合！両親登場＆意外な素顔を大公開SP（後編）」に出演し、“イケメンすぎるアートメイクアーティスト”として注目を集めたMOMOMOTOが登場。番組出演後の反響について、「『駅を歩いていましたよね？』と動画が送られてくることがある」と明かし、盗撮被害に悩まされている現状を告白した。スタジオからは「怖い」「嫌だ」と驚きの声が上がった。
さらにMOMOMOTOは、「この1年で恋愛リアリティーショーから4〜5件オファーがあったんですが、すべてお断りしました」と明かし、共演者を驚かせた。理由については、「アートメイクの予約をたくさんいただいていますし、共同生活が苦手で」と説明し、「恋愛する前に帰ってしまいそうだなと思って」と自身の性格も踏まえて語った。これにEXITの兼近大樹は、「話していて、共同生活が苦手そうだなって思う」とコメントし、スタジオの笑いを誘った。
また、番組には第94回「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP 第2弾」に出演し、整形費用300万円で大きな変身を遂げたまさやも登場。ななにー出演後の反響について、「街で声をかけられるようになった」「経営しているエステサロンの予約が急増した」と語った。
まさやはさらに、「芸能事務所から声をかけていただいて、恋愛リアリティーショーの話もあった」と告白。「勧められて応募して、今は結果待ちです」と、MOMOMOTOと同様に恋リアからのオファーがあったことを明かした。
