年末年始に行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「豊栄」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備で活気づくこの時期は、地元の新鮮な食材や冬限定のグルメを求めてドライブへ出かけたくなります。家族や友人と過ごす特別な休日をさらに彩ってくれる、冬の魅力が詰まった立ち寄りスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「特産品が多く売っているから」（30代男性／大阪府）、「品揃えが豊富そうだから」（30代女性／千葉県）、「お米が美味しいから」（50代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「新潟名物が集結 米・日本酒・日本海の海産物・米菓 県内最大級の品揃えで、お土産選びに最適 レストラン・フードコーナーも充実」（50代男性／神奈川県）、「新潟市内観光と組み合わせやすく、屋内施設が充実しているため雨天でも冬でも快適に楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）、「県内各地の特産品や地酒が揃い、餅つきや新春イベントで新潟らしいお正月を満喫できるから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：豊栄（新潟市）／20票日本で初めて一般道路に設置された「道の駅の発祥」とも言われる「豊栄」が2位に。広大な敷地には大型車も余裕を持って停められる駐車場が完備され、年末年始の長距離移動の休憩拠点として重宝されています。地元で採れた農産物や新潟のお土産が並ぶほか、屋外には公園や遊歩道も整備されており、ドライブの途中で気軽にリフレッシュできるスポットです。
1位：新潟ふるさと村（新潟市）／73票新潟の観光・文化・食が凝縮された「新潟ふるさと村」が圧倒的な1位に。新潟県内の特産品が一堂に会する「バザール館」では、年末年始のお祝いに欠かせない日本酒や鮮魚、餅などが豊富に揃い、買い物客でにぎわいます。冬の風物詩である雪景色の庭園や、新潟の歴史を学べる施設もあり、観光客のみならず地元の方からも愛される「新潟のショールーム」的な存在感が高評価を得ました。
