てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
今は考えずに、お預けで。
運気は、ニュートラルコーナーへ。
今すぐやれること、決められることは限られています。例えば、「今日のお昼は何にする？」レベルということ。
お正月休みで社会が機能しないからこそ、停滞を感じて、「なんとかしなきゃ！」「このままではいけない」という気持ちが高まりますが、それ、危機感があるというよりも、単に退屈なせい。
「これからどう生きるか」的に目標を立てても、夜中に書いたラブレターのように妄想が暴走しやすいみたい。
今週は、悩まない、考えないこと。楽しそう、面白そうで動けばOK！
愛も、会える時間を大事に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
