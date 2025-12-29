【今週の運勢】2026年1月第1週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

真逆の方向にせめぎ合いそう。
今は考えずに、お預けで。

運気は、ニュートラルコーナーへ。

今すぐやれること、決められることは限られています。例えば、「今日のお昼は何にする？」レベルということ。

お正月休みで社会が機能しないからこそ、停滞を感じて、「なんとかしなきゃ！」「このままではいけない」という気持ちが高まりますが、それ、危機感があるというよりも、単に退屈なせい。

「これからどう生きるか」的に目標を立てても、夜中に書いたラブレターのように妄想が暴走しやすいみたい。

今週は、悩まない、考えないこと。楽しそう、面白そうで動けばOK！

愛も、会える時間を大事に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)