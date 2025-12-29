おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
やるべきことは年内に。
後半に向かって、運気が整っていきます。
年内、そして、年明け早々は、人のペースに合わせてやっていくといいみたい。来てもらうよりもあなたが出向く、相手の都合や希望にこちらが合わせていくのです。話がまとまりやすくなるし、小さな駆け引きのロスがなくなって、精神的にラクになるはず。
社交は、希望の光を灯しましょう。今すぐは無理でも、いつかどこかでの約束を交わして。あなたの想像以上に、相手を支え、励ますことになりそう。
週末は、自由とワガママが利きます。気楽な小旅行がオススメ。
愛は、しみじみ語り合って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
