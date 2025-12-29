「え、子供できたの！？」白石麻衣、子どもとのツーショットが話題に！ 「親子すぎるよぉ〜」
俳優の白石麻衣さんは12月28日、自身のInstagramを更新。子どもとのツーショットを公開し、話題となっています。
【写真】白石麻衣＆子どものツーショット
ファンからは「え、子供できたの！？」「まいやんの息子？」「親子すぎるよぉ〜」や「可愛い世界」「癒やされるぅ」「キュンキュンします」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】白石麻衣＆子どものツーショット
「まいやんの息子？」白石さんは「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」とつづり、1枚の写真を投稿。東京ディズニーリゾートで撮影したのでしょうか、白石さんはミッキーマウスのファンキャップとサングラスを着用しています。小さな男の子からポップコーンを食べさせてもらう様子が、とてもほほ笑ましいです。
「変装していてもその美しさ」過去にも東京ディズニーリゾートでの写真や動画を投稿している白石さん。10月31日には、東京ディズニーランドで撮影したVlog動画を公開しました。ファンからは「変装していてもその美しさ」「可愛いが詰まり過ぎて溶ける」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)