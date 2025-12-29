しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
新しい“恒例”を編み出して。
変則的なムード。
家族の受験や介護で人が集まらない、毎年お願いしているお店が閉まってしまった、あなた自身の体調がスッキリしないなど、いつものパターンが崩れそう。
ベストな形が難しいならば、根本からやり方を変えるのがよさそうです。日にちをズラす、会場を変えるなど、アイデアを絞ってみて。みんなに無理のない形を選ぶことで、楽しみを未来にスライドさせることができそう。
気晴らしにいいのは、イベント参加です。年越し、新春の企画に乗ってみましょう。おしゃれは、レイヤードを楽しんで。
愛は、思い出デート＆トークで盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
