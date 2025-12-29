【今週の運勢】2026年1月第1週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

穏やかな年末年始。
自分の本心が見えてきそう。

ホッと一息つけそう。

時間に追われるように過ごしていた流れが一段落して、やっと心の底からくつろげそうです。

もっとも、本質的にせっかちな部分があるため、「こうしてはいられない」という焦りは消えないはず。何もしないとずっと「やらなきゃ」に追われてしまいますから、時間を決めて少しずつこれからに備えていくとよさそう。すると、それ以外の時間を純粋に楽しめるようになるでしょう。

愛と社交は先送りもあり。無理に会っても、「会った」だけで、そこから進みません。自分ファーストで予定を組んで。

新年は、初売りツアーへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)