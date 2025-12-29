かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
自分の本心が見えてきそう。
ホッと一息つけそう。
時間に追われるように過ごしていた流れが一段落して、やっと心の底からくつろげそうです。
もっとも、本質的にせっかちな部分があるため、「こうしてはいられない」という焦りは消えないはず。何もしないとずっと「やらなきゃ」に追われてしまいますから、時間を決めて少しずつこれからに備えていくとよさそう。すると、それ以外の時間を純粋に楽しめるようになるでしょう。
愛と社交は先送りもあり。無理に会っても、「会った」だけで、そこから進みません。自分ファーストで予定を組んで。
新年は、初売りツアーへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）穏やかな年末年始。
