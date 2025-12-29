株式会社ハンズ（東京都新宿区）は、2025年1月〜9月の実績をもとにヒットアイテムをランキング形式で紹介する「HANDS THE BEST 2025」を発表しました。それによると、ステーショナリー部門の消せるボールペンでは「パイロット フリクションシナジーノック 0.4mm」（275円）、イヤホン部門の骨伝導イヤホンでは「ショックス OpenRun Pro 2」（2万7880円）が1位を獲得しました。そのほかの結果は以下の通りです。



【写真】ステーショナリー部門の審査員特別賞は「サンスター文具 卓上クリーナー ふきマル」

【ステーショナリー部門】

▽消せるボールペン1位：パイロット フリクションシナジーノック 0.4mm（275円）



従来のペン先の長所を併せ持つ独自開発「シナジーチップ」搭載。シナジーチップにより、細書きながらも快適な書き心地を実現しています。



▽シャープペン1位：三菱鉛筆 クルトガ メタル 0.5mm（2750円）



上質な筆記感、質感にこだわりボディ全体にブラスト処理を施すことで、落ち着きのある質感を演出。軽量性を兼ね備えたアルミ素材を使用し、長く使っても疲れにくい設計です。



▽ボールペン1位：ゼブラ サラサクリップ 0.5mm（110円）



ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。可動式バインダークリップにより厚みのあるボード等にも挟めます。



▽マーカー1位：パイロット キレーナ5色セット 定規付（660円）



ペン先周囲の特殊ガイドが筆跡と筆幅を安定させ、誰でもまっすぐな線を引くことができます。インクの滲みにくさや速乾性も優れています。



▽事務用品1位：サンスター文具 ウカンムリクリップ（660円）



「ウカンムリ」の形が特長で、見たいページをしっかりキープできるブックストッパー。背表紙を避けて留めるので、厚めの教科書や参考書にもおすすめです。



▽審査員特別賞：マルマン×ハンズ イペニモ 5mm方眼罫ノートバンド付（B6 各780円/A5スリム 各880円/A5 各980円）



マルマンとハンズがコラボレーションした創造性を高めるためのノートです。文字や図が書きやすい方眼罫を採用しました。活用シーンの広がる切り取りミシン目入りです。



▽審査員特別賞：サンスター文具 卓上クリーナー ふきマル（各990円）



ティッシュを取り付けて使う猫型のデスククリーナー。デスクの上で自立するので、使わない時も癒されます。



【イヤホン部門】

▽有線イヤホン1位：ピージーエー ステレオイヤホン USB Type-C（2280円）



インナーイヤー型だから簡単に着脱可能。耳の中に違和感をおぼえにくく、長時間着けても疲れにくいのがポイントです。



▽骨伝導イヤホン1位：ショックス OpenRun Pro 2（2万7880円）



骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーを融合させた、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホン。



▽ワイヤレスイヤホン1位：オーディオテクニカ ワイヤレスイヤホン（1万3970円）



重低音＋ノイズキャンセリング＋防水防じんの完全ワイヤレスイヤホン。外音を自然に取り込みながらBGM感覚で音楽が聴ける「ヒアスルー機能」を搭載しています。



▽オープンイヤホン1位：チーロ ワイヤレスオープンイヤホン Smart（3278円）



耳穴をふさがないため、周囲の音を自然に感じることのできる開放型イヤホン。防水等級IPX5をクリアしているので、突然の雨などの中でも安心です。



【トラベル部門／トラベル小物編】

▽1位：ゴーウェル キャスターカバー 8個セット（880円）



スーツケースのキャスターを汚れや傷から守り、騒音を低減します。カラー展開も豊富で選びやすいのでおすすめです。



▽2位：ソロ・ツーリスト 圧縮式衣類収納ケース（1870円〜）



ファスナーを閉めるだけで簡単に容量を圧縮できる収納ケース。余分なかさばりをなくしてスッキリさせることができるため、荷造りの際、スペースの確保に役立ちます。



▽3位：ジーアイエア ポンプ式ネックピロー（3960円）



ポンプを押すことで、最速30秒で膨らむネックピロー。口で膨らませるよりも衛生的、かつ簡単にご使用いただけます。空気を抜くときはボタンを押すだけです。



▽審査員特別賞：紛失防止スマートタグDIGL（2980円）



手元から離れたら通知で教えてくれる、紛失防止タグ。iPhoneユーザーなら、Apple純正アプリ「探す」を使って現在位置を確認できる優れものです。



【トラベル部門／スーツケース編】

▽1位：オルティモ フラップオープンキャリー（2万3980円〜）



タテ型のフラップオープンキャリー。ドアタイプで狭い場所でもモノの出し入れがしやすいのが特長です。



▽2位：イノベーター エクストリームジャーニーINV50（2万3980円）



機内持ち込み対応サイズ。キャスターは日乃本錠前製の双輪キャスター消音タイプで、快適な走行＆操作性が特長です。



▽3位：グリップマスタースーツケース 88L（1万7800円）



荷物の上げ下ろしに便利なグリップマスターを搭載。受託手荷物として預け入れできる大型サイズで、1週間程度の旅行にピッタリです。



▽審査員特別賞：エッジリンク クルーズボックス（2万3980円〜）



「ストリートテイストなデザイン」×「機能性」がコンセプトのスーツケース。限定カラー「トープ」と「アイスブルー」の店舗販売はハンズ限定です。



※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※掲載商品は、一部店舗では取り扱いがない場合がございます。また在庫はなくなり次第終了です。

※店舗とネットストアでは取扱商品が異なります。あらかじめご了承ください。